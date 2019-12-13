Справа Шеремета: суд відмовився відвести суддю Вовка, який розглядає запобіжний захід Кузьменко

Печерський районний суд Києва відмовився відвести суддю Сергія Вовка, який розглядає запобіжний захід медику й волонтеру Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Адвокат Владислав Добош висловив недовіру Вовку, зокрема, через відмову допитати двох свідків – директора Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я, де працює Кузьменко, та її колишнього чоловіка.

На думку слідства, Кузьменко підклала вибуховий пристрій під автомобіль Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Вдень 13 грудня суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк задовольнив клопотання прокуратури та відправив одну з підозрюваних – військового медика Яну Дугарь – під цілодобовий домашній арешт.