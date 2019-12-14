Радіо Свобода Daily: Мати Павла Шеремета прокоментувала розслідування його справи

Мати Павла Шеремета про арешти в Києві: «Боюся, щоб не постраждали невинні»

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у віці 44 років, коли його автомобіль вибухнув у центрі Києва, де він жив останні п’ять років. Шеремет від середини 1990-х працював на телебаченні, в друкованих виданнях та на інтернет-ресурсах Білорусі, Росії та України. 12 грудня Національна поліція України оголосила фігурантів справи про його вбивство.

Після цього повідомлення кореспондент Білоруської редакції Радіо Свобода зустрівся з матір’ю вбитого журналіста Людмилою Шеремет, яка живе в Мінську. Вона, серед іншого, зазначила: «Єдине, чого я дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди». Читайте інтерв'ю тут.

У справі Шеремета політика на першому місці, через гонитву за терміновим розкриттям – адвокат підозрюваного

Слідство назвало ймовірного організатора вбивства журналіста Павла Шеремета. Відповідно до тексту підозри фігуранту справи Юлії Кузьменко, що його виклав у фейсбуці адвокат Владислав Добош: «Антоненко Андрій вирішив створити організовану групу, щоб вчинити вбивство, підшукав осіб, які мали аналогічні погляди, щоб привернути увагу суспільства до національно-радикальних ідей».

13 грудня Печерський райсуд Києва обирав запобіжний захід п’ятьом підозрюваним у причетності до вбивства Павла Шеремета.

Про розвиток справи Шеремета говорили із директором департаменту комунікації МВС України Артемом Шевченком та адвокатом Віталієм Ковальчуком. Останній, зокрема, наголосив: «На жаль, політика в цій справі зараз зайняла перше місце. У гонитві саме за терміновим розкриттям». Він також критично висловився щодо проведеного брифінгу у цій справ: «Захід цей не можна було проводити категорично. І закон забороняє це в такому вигляді. Є презумпція невинуватості».

Журналіст російського телеканалу заявив, що прикордонники не впустили його до України

Журналіст російського телеканалу НТВ Сергій Савін заявив, що українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не впустили його до України.

«Офіційна причина – я не зміг підтвердити ціль свого запланованого перебування тут», – сказав Савін у відеозверненні, яке телеканал оприлюднив у фейсбуці.

За його словами, він збирався працювати над темами про вбивство журналіста Павла Шеремета, майбутню активізацію газових перемов Росії та України, потенційний обмін утримуваними особами та новий режим припинення вогню на Донбасі. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Українській правді», підтвердив, що Савіну відмовили у в’їзді на територію України.

«У ході контролю, зокрема, було встановлено, що він незаконно відвідував тимчасово окуповану територію в Донецькій області», – сказав Демченко.

Бандера, Шухевич та інші діячі ОУН і УПА. Новий очільник УІНП розповів про своє бачення та пріоритети

На засіданні комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України міністр культури Володимир Бородянський і недавно обраний керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович презентували нове бачення роботи УІНП. Серед стратегічних кроків – завершення декомунізації, розширення тематики, посилення міжнародного діалогу щодо історичної пам’яті. Серед важливих напрямків не згадано про роботу над створенням Галузевого державного архіву УІНП. Неоднозначну реакцію викликали слова нового директора інституту про окремих особистостей в українській історії.

Хроніка пекла. На місці пожежі в Одеському коледжі завершено 10-денну пошукову операцію

На місці пожежі, яка сталася 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права й готельно-ресторанного бізнесу, завершено пошукову операцію, з-під завалів дістали тіла 14 загиблих. Впізнати вдалося чотирьох – особи інших встановить генетична експертиза. Ще двоє людей, 16-річна дівчина й 43-річний рятувальник, померли у лікарні. Таким чином кількість жертв трагедії в Одесі сягнула 16 людей.

Десять днів пекла в прямому й переносному значенні слова. Десять днів сподівань, сліз, виснажливої праці. Про те, як це було, читайте тут.

Історична перемога «містера Брекзита»: що чекає на Британію після виборів?

На виборах до британського парламенту, які деякі оглядачі оцінили як найважливіші з часів Другої світової війни, перемогла Консервативна партія на чолі із прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, якого навіть називають «містером Брекзитом» через його активну підтримку виходу Британії з ЄС.

Що означають ці результати для Британії та як вплинуть на Європу? Читайте в матеріалі.

Криза чи закономірність: чому «Шахтар» і «Динамо» знову програли

Три поразки за два дні і жодної путівки до наступного етапу. Донецький «Шахтар» припинив боротьбу в Лізі чемпіонів, а київське «Динамо» та «Олександрія» не змогли вирватися з групового етапу Ліги Європи. І якщо для «Олександрії» –​ це був дебютний сезон на турнірах такого рівня, то від киян та «гірників» точно очікували більшого. У соціальних мережах вболівальники не стримують емоцій: називають цей сезон найгіршим в історії «Динамо» та справжнім провалом виступ донеччан, хоча «Шахтар» все ж таки залишається в євровесні. Що відбувається з українськими клубами? Чому дві команди не змогли показати ту гру, яку від них чекають? Радіо Свобода разом із футбольними експертами шукало головні причини такого виступу

Книга року ВВС-2019: перемогли Тамара Горіха Зерня, Володимир Аренєв та Тарас Прохасько

Представники BBC News Україна оголосили переможців цьогорічного конкурсу «Книга року ВВС» серед дорослої та дитячої літератури, а також есеїстики. Церемонія відбулася 13 грудня в Мистецькому арсеналі.

У номінації «книга року» переміг роман про війну «Доця» Тамари Горіха Зерня, серед книжок для дітей відзначили «Сапієнсів» Володимира Аренєва, а в номінації «есеїстика» премію здобула збірка нарисів Тараса Прохаська «Так, але».

Грудневий вихідний – гарний привід почитати українську книжку!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.