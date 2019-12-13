Криза чи закономірність: чому «Шахтар» і «Динамо» знову програли

Три поразки за два дні і жодної путівки до наступного етапу. Донецький «Шахтар» припинив боротьбу у Лізі чемпіонів, а київське «Динамо» та «Олександрія» не змогли вирватися з групового етапу Ліги Європи. І якщо для «Олександрії» –​ це був дебютний сезон на турнірах такого рівня, то від киян та «гірників» точно очікували більшого. У соціальних мережах вболівальники не стримують емоцій: називають цей сезон найгіршим в історії «Динамо» та справжнім провалом виступ донеччан, хоча «Шахтар» все ж таки залишається в євровесні. Що відбувається з українськими клубами? Чому дві команди не змогли показати ту гру, яку від них чекають? Радіо Свобода разом із футбольними експертами шукало головні причини такого виступу

Що трапилося?

Київське «Динамо» мало останній шанс посісти друге місце у групі та вийти до плей-офф. Для цього киянам потрібно було перемагати у швейцарського «Лугано». Бажано з різницею у два м’ячі, однак матч закінчився з рахунком 1:1.

А на день раніше донецький «Шахтар» програв італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 і вилетів з Ліги чемпіонів до Ліги Європи.

Так чому ж українські клуби не конкуренти європейським?

Слабкий внутрішній чемпіонат

Щоб вигравати у сильних команд, треба постійно змагатися з сильними конкурентами – це головне правило, яке постійно «працює» в спорті. Проте Українська Прем'єр-Ліга зараз не може похизуватися високим рівнем матчів, кажуть спортивні експерти. Звичайно, що бувають сенсаційні ігри та неочікувані результати, але це не та конкуренція, яка потрібна, щоб українським командам тримати високу планку на європейському рівні.

Наш національний чемпіонат є неймовірно слабим на рівні переважної більшості європейських чемпіонатів

«У нас просто не конкурентоспроможний і не бойовий національний чемпіонат, в порівнянні з тією ж Італією. І виявляється, що він не кращий, ніж чемпіонат Швейцарії або Швеції. Якщо ти, як футболіст, виростаєш в умовах неконкурентоздатності, то ти не можеш вигравати тільки шляхом якихось історичних минулих результатів. Наш національний чемпіонат є неймовірно слабим на рівні переважної більшості європейських чемпіонатів», – каже спортивний коментатор Денис Босенок.

Замість легіонерів, своя молодь, але без досвіду

Команди переживають не найкращі часи, кажуть експерти. Через фінансові труднощі українські клуби не в змозі, як раніше, проводити трансферну політику. Замість гучних «покупок», і «Шахтар», і «Динамо» вимушені грати українським складом – у більшості випадків це молоді амбіційні вихованці, які не мають достатнього досвіду виступів у єврокубках.

Треба виховувати своїх гравців. Але розуміти, що вони «не заграють» одразу

«Ні «Шахтар», ні «Динамо» не можуть привозити зіркових гравців і платити їм великі гроші. Але й крім того, і самі іноземні футболісти, з тієї ж Бразилії, вже сюди не їдуть, бо знають, що наш чемпіонат не того рівня, який був до 2014 року. Тож ми можемо виховувати своїх футболістів, але на це витрачається не рік чи два. Потрібен час. Подивіться, бодай на той же «Аякс», який виховує свою молодь, потім продає цих гравців за божевільні гроші, і вони набираються досвіду на європейському рівні. Треба виховувати своїх гравців. Але розуміти, що вони «не заграють» одразу», – каже редактор «Проспорт» Андрій Сурков.

Потрібен час не лише молодим гравцям, але й новому тренерському штабу, який змінився і в киян, і донеччан.

«Новий наставник Каштру прийшов і поки що процес перебудови складу, він виявляється більш болючішим, ніж очікувалося. Все ж таки у Фонсеки було більше досвіду виступів саме на такому рівні. Наразі Каштру не продемонстрував жодного якось тактичного ходу в груповому раунді, який би здивував. Хоча, з іншого боку, були влучні заміни, після яких «Шахтар» і забивав голи». Тому ця тренерська зміна – вона, на мій погляд, ключовий момент, що впливає на результат. Подивимося вже навесні: чи зможе Каштру проблему росту подолати? Чи він просто не тренер рівня Ліги чемпіонів», – пояснює журналіст видання «Главком» Іван Вербицький.

Тренерські зміни, які грають не на користь

Проте, за словами Вербицького, у «Динамо» зміна на тренерському містку знову не дала належних результатів. І проблема не так у нових коучах, як у менеджменті клубу.

Результат був лише при Лобановському: шість років команда показувала хороший футбол

«Люди вважають, що не треба нічого змінювати. Але раз стільки років не було результату, то можливо щось не так?Результат був лише при Лобановському: шість років команда показувала хороший футбол. Але після цього не було тренера з харизмою, який би був для Суркіса авторитетом. Той, заради якого вони б поступилися власними амбіціями. З того часу «Динамо» постійно котиться вниз, з якимось періодичним гальмуванням. І якби в нас у 2014 році не було революції, війни, то «Динамо» десь було б зараз в середині турнірної таблиці УПЛ. Бо інші б наші клуби розвивалися. Хоча і зараз та ж «Зоря», «Олександрія» вони набирають обертів, йдуть вгору, а «Динамо» навіть в такому слабкому наразі чемпіонаті ризикує посісти місце нижче другого», – пояснює Іван Вербицький.

Ми програємо і посідаємо четверте місце в національному чемпіонаті, а ніхто і не париться

«Ми програємо і посідаємо четверте місце в національному чемпіонаті, а ніхто і не париться. І вони призначають працювати тренером людину, яка 15 років взагалі не тренувала нікого. Звичайно, що керівництво винне. Я не можу сказати, що футболісти не винні. Ні. У них своя відповідальність. Але дуже багато залежить саме від керівництва», – підтримує Денис Босенок.

Конфлікти в командах

Важливий вплив на виступ команди грає і атмосфера серед футболістів, кажуть експерти. А як показують останні заяви гравців, то в клубу є проблеми із взаєморозумінням. Так, півзахисник «гірників» Тарас Степаненко після матчу з «Аталантою» заявив, що незадоволений дисципліною у деяких гравців клубу.

«Ми отримуємо жовті картки за те, що деякі відкидають м'ячі, вибивають, а потім не їдуть на важливу гру з «Зорею». Це питання поваги до команди, до клубу й вболівальників. Чому деякі люди грають із травмами, віддаються повністю і хочуть щось робити для цього клубу, навіть незважаючи на помилки, а інші дозволяють собі такі ситуації?» – заявив Степаненко в інтерв’ю офіційному сайту «Шахтаря».

Після чого в інстаграмі інший гравець «гірників» – Тайсон – написав: «Критикуйте те, що ви маєте критикувати, але спочатку подивіться на свої помилки».

Реакція на програш команд

Поразки «Динамо» та «Шахтаря» викликала бурхливу реакцію в соціальній мережі.

Журналіст Василь Зима пише: «От ми й побачили, що таке «Шахтар» проти добре організованої, тактично вишколеної команди з технічними гравцями. Проти команди, якій треба перемогти. 0-3. І привіт від Малиновського, який «Шахтареві» не знадобився. Накупили Додо, Тете, Момо, Бебе, Ноно, Зезе... А вийшло Геге».

Фарт «Шахтаря» завершився, запевняє інший журналіст Олександр Сажко.

Головний редактор «Футбол 24» Олег Бабій вважає, що нарешті «Динамо» має бути соромно за свою гру

Журналіст телеканалу «Футбол 1» Ігор Бурбас впевнений, що киянам потрібні кадрові зміни.

Проте, як повідомляє сайт Tribuna.com, президент клубу «Динамо» Ігор Суркіс не збирається звільняти головного тренера Олексія Михайличенко. Він хоче дати спеціалістові можливість попрацювати з командою на зимових зборах і повноцінно підготувати її до другої частини сезону. Висновки про роботу коуча будуть зроблені вже після закінчення поточного сезону. Офіційно ні клуб, ні Ігор Суркіс цю інформацію не коментували.

«З коефіцієнтів УЄФА зрозуміло, що після такого невдалого виступу, Україна в сезоні 2021-2022 падає на 13-е місце. Таким чином, ми пропускаємо вперед Кіпр. І мені здається, що це про багато чого говорить. З цим щось треба робити. Бо якщо ми так і далі падатимемо в турнірній таблиці, то просто можемо втратити пряме потрапляння до групи Ліги чемпіонів. Тому наш чемпіон буде вимушений розпочинати боротьбу з кваліфікації», – зазначає редактор «Проспорт» Андрій Сурков.

Уже навесні в єврокубках гратиме лише один представник України – «Шахтар». І це вперше з 2016/17 років. Тоді так само «гірники» виграли груповий раунд в Лізі Європи, але припинили боротьбу вже в 1/16.