10 причин дивитися український баскетбол

Українські баскетболісти на Олімпіаді-2020, «синьо-жовте» дербі в Кубках Європи, перші матчі за путівку на Євробаскет, чергові перемоги українців-данкерів на світовій арені, найрезультативніші гравці євроліг, непередбачуваний внутрішній чемпіонат і Суперліга 3х3 – цей сезон українського баскетболу обіцяє бути спекотним. А Радіо Свобода пояснює, чому в 2019–2020 роках варто дивитися матчі за участю українців.

Причина 1. Токіо-2020: українці – в листі очікування та з шансами пробитися далі

Уперше за 23 роки українські баскетболісти мають шанс потрапити на Олімпійські ігри, щоправда, у дебютному виді – 3х3. У Токіо-2020 гратимуть по 8 команд – жіночих та чоловічих. Уже відомі два квартети, які вийшли до олімпійського турніру напряму за рейтингом: серед чоловіків – Сербія, Росія, Китай, Японія та в жінок – Росія, Китай, Монголія, Румунія.

Українки за ліцензії боротимуться на олімпійському кваліфікаційному турнірі в Індії в березні 2020 року. Із 20 команд путівку на ігри отримають лише три. Суперницями «синьо-жовтих» на груповому етапі стануть Іран, Японія, Туркменістан та Австралія.

Чоловіча команда має шанс виступити в іншому турнірі, який стартує 25 квітня в Угорщині, але поки що перебуває в листі очікування. Що це означає? Автоматично до «угорської» кваліфікації потрапили Монголія, Словенія, Нідерланди, Латвія, Польща та господарі турніру – Угорщина. Щоб у цьому переліку були й «синьо-жовті», треба, щоб хоча б дві команди з вище зазначених вибороли путівки ще в Індії у березні, тоді їх місця у квітневому турнірі автоматично посідають збірні з листу очікування.

Така ж ситуація із жіночою командою України. Крім виступу в Індії, вона має теоретичний шанс змагатися ще й в Угорщині, адже зараз також перебуває в листі очікуванні.

Причина 2. Уже боремося за путівки на Євробаскет

Битва за Європу розпочинається вже у цей четвер. 14 листопада жіноча збірна України з баскетболу проведе свій перший матч кваліфікації Євробаскету-2021 проти Бельгії. Також у групі змагатимуться ще Португалія та Фінляндія.

Олена Павлова, спортивний журналіст:

«Три головних інтриги цього відбору. Як із таким викликом впорається новий тренер Срджан Радулович? За його плечима – досвід роботи з клубами з Сербії, Росії та Угорщини, також він давно в українському жіночому баскетболі, тому має знати усі кулуарні розбірки у команді. Хочеться вірити, що з ним збірна не розділиться на дві частини, як це було влітку на Євробаскеті. Як збірна України виглядатиме на тлі фаворита квартету – Бельгії? Це все ж таки дуже стабільна команда, бронзова призерка Євробаскету-2017 року. А наш оголошений склад якось не виглядає оптимальним. Цікаво було б побачити у нашій команді Олесю Малашенко та Ольгу Мазниченко, а також Валерію Бережинську, яка має досвід виступів у США, Франції та Іспанії. Адже заради спільної справи варто було б забути про якесь особисте непорозуміння. І третя інтрига – це капітан нашої команди Аліна Ягупова, як вона заграє».

Цікаво? Але до Бельгії дістатися не встигнете? Нічого, є інший варіант! 17 листопада українки зіграють проти збірної Португалії в Харкові. Ближче, і підтримка в рідних стінах для команд важлива.

Вболівати за чоловічу збірну України починаємо у лютому 2020 року. Протистоятиме «синьо-жовтим» Австрія, Угорщина та Словенія. У чоловічій команді також не обійшлося без змін. Новим тренером став латвійський спеціаліст Айнарс Багатскіс, який ще влітку провів перші збори, щоб познайомитися із командою.

Причина 3. Європейські кубки та українські дербі

Володар Кубка та Суперкубка України «Дніпро» проти віцечемпіона «Київ-Баскету» – ні, це не звичайний матч української першості, це «синьо-жовте» дербі в рамках групового етапу Кубка Європи FIBA. Цікаво, що востаннє кілька клубів України одночасно виступали в єврокубках у 2014 році, а українське дербі глядачі мали можливість побачити в сезоні 2006–2007 років FIBA Euro Cup Challenge, де грали «Дніпро» та «Черкаські мавпи».

Олександр Прошута, спортивний оглядач:

«Кубок Європи FIBA – не Євроліга і навіть не Ліга чемпіонів, до якої не зумів кваліфікуватися «Київ-Баскет», але це повноцінний єврокубок, у якому вистачає якісних команд та гравців. Тому хоча б таке повернення європейського баскетболу до України, причому для двох команд одразу, – уже причина відвідувати матчі. Особливо в ситуації, коли обидва українські представники потрапили до однієї групи на першому етапі. Національні дербі – достатньо рідкісне явище для єврокубків, але таким був жереб. До того ж, протистояння «Дніпра» та «Києва» виходить за площину баскетболу, маючи певні історичні та навіть політичні аспекти, враховуючи персони спонсорів клубів та їх досить складні стосунки. Ніхто не хоче поступатися та бути гіршим з українських клубів в Європі. Тому інтригу та боротьбу тут гарантовано».

Наразі «Київ-Баскет» має всі шанси пробитися до наступного етапу Кубка Європи FIBA. Підопічні Айнарса Багатскіса двічі перемогли, одного разу поступилися і посідають другу сходинку в турнірній таблиці. «Дніпро» програло три матчі з трьох і розташовується на останньому місці в групі.

13 листопада в Дніпрі чекайте на українське дербі. Матч розпочнеться о 19.00.

Причина 4. Суперліга 3х3: з «вуличного виду» до Олімпіади

18 листопада стартує перший етап Суперліги 3х3 третього сезону. Цього року це 5 турів з Суперфіналом. Суперліга 3х3 – це ще й майданчик, де тренерський склад олімпійської збірної зможе подивитися потенційних кандидатів.

Що на вас чекає? Динамічна та потужна гра. Адже матч триває чистих десять хвилин, у баскетболі увірвати перемогу можна і за пів хвилини до кінця матчу, і просто завершити гру на 5-й хвилині, якщо вже накидали супернику 21 очко. Крім того, ви можете побачити справжні баталії під кільцем, швидкі атаки, красиві данки, а також можете стати свідком, як буде створюватися олімпійська збірна з баскетболу 3х3. Погодьтеся, звучить цікаво!

І якщо ви думаєте, що в 3х3 грають нікому невідомі баскетболісти, то ду-у-у-же помиляєтеся. У другому сезоні переможцями стали «Київ-Баскет» (серед жінок) та «Дніпро» (серед чоловіків). Так-так, це саме ті гравці, яких всі звикли бачити в класичному баскетболі. Тому в 3х3 є за кого вболівати та підтримувати.

Ось таким був фінал Суперліги 3х3 другого сезону. Відчуйте атмосферу.

Причина 5. Найсильніші данкери

Із чотирьох можливих золотих нагород чемпіонату світу – три в українців. Із 2016 року світові першості з баскетболу 3х3 не обходяться без конкурсу данків. Першим офіційним чемпіоном світу з данків став українець Дмитро Smoove Кривенко, він же повторив це досягнення у 2018 році.

У 2019 році «золоту» естафету перехопив інший представник «синьо-жовтих» Вадим Miller Піддубченко. Крім того, українці постійно виграють на челенджерах, World Tour та чемпіонатах Європи. Проте про данки не можна просто читати, а треба дивитися!

Причина 6. Конкурентний внутрішній чемпіонат

«Темна конячка», яка вразила всіх; аутсайдери, яким не щастить у четвертих чвертях; переможці, які визначаються в овертаймах; амбіційна молодь, яка «збиває» чемпіонів; досвідчені аксакали, які встигають переломити хід гри за кілька хвилин до кінця матчу – це коротко про 30 матчів, які вже минули у Суперлізі.

«Прометей» (Кам'янське), «Хімік» (Южне), «Київ-Баскет», «Дніпро», «Черкаські мавпи» – 5 клубів, про які на початку сезону казали: «Це 100% лідери». Проте тим і цікавий баскетбол, що дуже амбіційних і самовпевнених швидко карає суперник, а тому і «зіркові» команди іноді поступаються тим, хто посідає нижчі сходинки в турнірній таблиці.

Свою «родзинку» додає і Кубок України, коли в боротьбу за трофей вступають по-спортивному «злі», зацікавлені проявити себе клуби з Першої та Вищої ліг. Так в 1/8 пробилися всі клуби Суперліги, крім «Харківських соколів», які порушили регламент стосовно кількості легіонерів, тож замість них зіграють земляки – «Політех».

Причина 7. Жіночий баскетбол – це також цікаво

Якщо ви вважаєте, що баскетбол – це суто чоловічий вид спорту, отже, ви ніколи не були на матчах жіночої Суперліги. Можливо, тут трохи менше швидкості, та й на зріст чоловіки все ж таки вищі, але техніка гравчинь, атаки, краса забитих м'ячів вас обов'язково приємно здивує.

Зараз у внутрішньому чемпіонаті одноосібний лідер – «Київ-Баскет», але це лише третина турніру минула, а крім того, ще попереду кубкові матчі. Тож турнірне становище швидко може змінитися.

Причина 8. Українці вражають і за кордоном

Якщо для вас баскетбол – це в першу чергу NBA, то заспокоюємо, там також є українські баскетболісти! І не лише там. Наприклад, капітан жіночої національної збірної України Аліна Ягупова зараз найрезультативніша в Євролізі. У складі «Фенербахче» набрала 86 очок у чотирьох матчах. Українські легіонери демонструють високі результати, де б вони не грали.

Вадим Власенко, спортивний коментатор:

«Нинішнього сезону в NBA – двоє українців. Центровий Олексій Лень очікувано відкриває регулярну частину як представник стартової п’ятірки «Атланти» із наміром збільшити відсоток триочкових влучань до 40% (початок поки не «омріяний», але все попереду). Атакуючий захисник «Детройта» Святослав Михайлюк проводить другий ігровий рік на турнірі, а він важливий для закріплення на ньому. Володимир Герун та Олександр Липовий істотно допомагають іспанській «Унікасі» та грецькому «Промітеасу» лідирувати у групах Єврокубка. Поціновувачі слем-данків віддадуть належне В’ячеславу Боброву з «Фуенлабради»: він – у топ-трійці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії за кількістю кидків згори (понад 1,62 за матч). На додачу, Олександр Мішула у своєму дебютному сезоні за кордоном – один із лідерів друголігового турецького «Меркезефенді», Андрій Агафонов – угорського ЗТЕ, а Ігор Зайцев залишається на Тайвані, де минулого ігрового року був визнаний найкращим легіонером чемпіонату. Українців за кордоном значно більше. Рухатися сезоном з кожним із них і підтримувати? Це риторика для тих, хто любить баскетбол у нашій країні».

Причина 9. «Матч зірок» – для тих, хто любить шоу

Найбільша кількість відомих та видатних баскетболістів на один квадратний метр – це, звичайно, «Матч зірок». Товариська гра за участю зірок не лише українського, але й світового баскетболу – не просто змагання, але й ефектна шоу-програма та некласичний баскетбол. Ну де ви бачили, щоб під час матчу тренер та суддя помінялися «майданчиками»? Або щоб після кожного забитого данку суперники аплодували один одному та підтримували, мовляв, давай, забивай ще!?

Наступний «Матч зірок» запланований на перші вихідні лютого 2020 року в київському «Палаці спорту».

Причина 10. Збірні, які треба підтримувати

В баскетболі 5х5 усі шість збірних (чоловіки і жінки у вікових категоріях U-20, U-18 та U-16) влітку потрапили до десятки найкращих команд Європи. І якщо медалей юні українські баскетболісти не здобули, то свій характер, амбіції, – а головне – вміння боротися до останнього вони продемонстрували. Так форварди збірних України U-20 Андрій Грицак та Вероніка Любінець стали найкращими – за блок-шотами. Серед вісімнадцятирічних Олександр Ковляр потрапив у п'ятірку найкращих бомбардирів, Ігор Сергеєв став другим за підбираннями, а Владислава Киба – за результативністю.

У баскетболі 3х3 в цьому році запалювала чоловіча збірна U23. Спочатку Євген Балабан, Микита Руслов, Іван Ткаченко та Олександр Мусієнко виграли бронзову нагороду «Ліги нації», а потім вибороли «срібло» на світовій першості серед однолітків. Крім того, українці запам’яталися найкрутішим моментом – данк у виконанні Івана Ткаченка, а Євген Балабан потрапив до п’ятірки найрезультативніших гравців.



Жіноча збірна України U23 не змогла пробитися до плей-оф світової першості, хоча і виграла три матчі з чотирьох. Проте Вікторія Кондусь стала найрезультативнішим гравцем у «Лізі націй».

На п'яти накивають і U18 з баскетболу 3х3. В оновленому рейтингу від FIBA збірна України віком спортсменів до 18 років у командному рейтингу стала третьою. В індивідуальному – такий же результат показав Ілля Заєць, а слідом – ще один українець Володимир Шевчук.

Бонус: бюджетно, цікаво, як в американських фільмах

Ціна на квитки на баскетбольні ігри починається від 30 гривень, а найдорожчими будуть найкращі місця на Кубок FIBA – 400 гривень. Для порівняння, футбольна Ліга Європи вам коштуватиме 1000 гривень.

Якщо у вас баскетбол асоціюється із американськими фільмами, тоді точно варто відвідати ці ігри. Тут – і яскраві талісмани команд, і запальні виступи команд-черлідерів... І навіть kiss-камери, які у фільмах викликають реакцію «вау, це так мило», тут також є!

Баскетбол, як і будь-який інший вид спорту, має свої переваги та недоліки. Наприклад, на відміну від футболу, тут не буває на табло по нулях.

При перегляді ігор українського баскетболу немає бажання дати «Оскар» за краще падіння. І ви точно тут так не змерзнете, як на хокеї.

Крім того, після кожної гри ви можете сфотографуватися з гравцями та поспілкуватися з ними, і для цього не треба бігти службовими виходами та чекати на гравців біля автобуса. Ні! Майданчик, де був матч, по завершенню ігрового часу перетворюється на майданчик «селфі та посмішок».

Головний недолік – вас може «зачепити» ця гра, і тоді готуйтеся, що будете постійно відвідувати матчі, стежити за виїзними іграми, читати новини про баскетбол та чекати на цікаві інтерв’ю.

До речі, з останнім допоможе Радіо Свобода. Читайте всі найцікавіші новини та інтерв'ю у нашому спортивному телеграм-каналі. Календар змагань та результати можете переглянути на сайті Федерації баскетболу України.