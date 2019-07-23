«Головна мета – кваліфікуватися на чемпіонат Європи» – тренер збірної України з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу провела своє перше відкрите тренування під керівництвом нового тренера Айнарса Багатскіса. Із латвійським спеціалістом Федерація баскетболу України підписала контракт на два роки.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, «синьо-жовті» вже почали готуватися до Євробаскету 2021 року. Хоча євроматчі відбудуться лише у лютому наступного року, проте, за словами головного тренера, українські гравці матимуть лише три дні до офіційних ігор і цього замало для відмінної підготовки команди.

«Це була моя «забаганка» – викликати максимально можливий склад, як на середину літа. Я захоплююся цими хлопцями, що вони погодилися і приїхали посеред відпусток тиждень потренуватися. Це свідчить про те, що збірна для них – це не марна трата часу, не додаток до контракту, а гордість за свою країну і бажання стати кращими», – заявив Айнарс Багатскіс.

За результатами жеребкування чемпіонату Європи-2021, чоловіча збірна України потрапила до групи F, де виступатиме проти Австрії, Угорщини та Словенії.

«Наразі головна мета – кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Може, з боку здається, що у нас група дуже проста. Але у нас є явний лідер групи – це Словенія – чемпіони Європи. Але все залежить лише від нас – як ми зберемося, як будемо готуватися ці кілька днів, як налаштуємося, і як будемо грати. Як буде грати суперник – це вже другорядне», – пояснив головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс.

«Вважаю, що всі групи практично однакові. У всіх є свої лідери. Але навіть ті команди, на яких, як-то кажуть, ставки не робляться, можуть показати неочікуваний результат. Все можливо, якщо приїде сильна команда. У нас багато сильних гравців, тепер є новий тренер, я думаю, що все вдасться», – прокоментував результати жеребкування український захисник, гравець «Детройта» Святослав Михайлюк.

У рамках цього тренувального збору українська збірна зіграє контрольні матчі проти команди Білорусі у Мінську.

Матчі кваліфікації Євробаскету відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020, 23 листопада та 1 грудня 2020, 15 та 23 лютого 2021 року.​

Айнарс Багатскіс вже працював з українськими клубами – у сезоні 2011/2012 очолював «Кривбасбаскет», а з 2012 по 2014 роки – київський «Будівельник», разом з цією командою двічі ставав чемпіоном України.

У 2011-2017 роках Багатскіс очолював чоловічу національну збірну Латвії, з якою виходив у фінальні частини чемпіонатів Європи 2011 та 2013 років, а також посів восьме місце на домашньому Євробаскеті-2015.