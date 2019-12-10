Всесвітній день футболу: 5 українських матчів року, які варто подивитися

У вівторок, 10 грудня, святкують Всесвітній день футболу. 2019 рік став по-справжньому футбольним для України: «синьо-жовтні» гучно пробилися на Євро-2020, молодіжна збірна U-20 виграла світову першість серед однолітків, паралімпійці стали срібними призерами чемпіонату світу, українська дефлімпійська збірна вперше в історії виграла чемпіонат Європи... Перелік, повірте, неповний. У Всесвітній день футболу Радіо Свобода нагадує ті матчі, які вкотре довели, що Україна – футбольна країна, а також про ті зустрічі, які викликали бурхливу реакцію серед вболівальників.

Україна – Португалія, кваліфікаційний раунд Євро-2020

14 жовтня НСК «Олімпійський» вибухнув від гучних криків, бурхливих овацій та просто шаленої підтримки українських уболівальників, адже саме цього дня «синьо-жовтні» під керівництвом Андрія Шевченка виграли у чинного чемпіона Європи – збірної Португалії. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь української збірної. Два голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, один – Кріштіану Роналду. За результатами зустрічі українці оформили історичний вихід до європершості напряму.

Тріумф збірної України: від кумівства до результативного тренера, від провалу до «левів»

Збірна України – Південна Корея, чемпіонат світу U-20

15 червня молодіжна збірна України у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років перемогла однолітків із Південної Кореї з рахунком 3:1. За «синьо-жовтих» голи забили Георгій Ціташвілі та двічі відзначився Владислав Супряга. Вперше в історії українська збірна U-20 виграла молодіжний чемпіонату світу. Крім того, воротаря української команди Андрія Луніна визнали найкращим голкіпером турніру, а півзахисник «синьо-жовтих» Сергій Булеца отримав «Срібний м’яч» за 3 голи та 2 асисти, якими відзначився на мундіалі. Данило Сікан посів друге місце серед бомбардирів турніру і став володарем «Срібної бутси».

Україна – Сербія, кваліфікаційний раунд Євро-2020

7 червня збірна України зустрічалася із Сербією на «Львів-Арені». З перших хвилин ініціатива була за українцями і вже свій перший гол «синьо-жовті» реалізували завдяки Віктору Циганкову. Вже за хвилину він оформив дубль. А далі – як у пісні про Аргентину, біль та 5:0…Тільки про Сербію. Матч завершився перемогою «синьо-жовтих». Окрім двох м’ячів Циганкова також дубль оформив Євген Коноплянка, а на 59 хвилині відзначився Роман Яремчук. Так команда Сербії ще ніколи «не летіла»...

«Манчестер сіті» – «Шахтар», Ліга чемпіонів

26 листопада донецький «Шахтар» на виїзді відібрав очки у фаворита Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20 – «Манчестер сіті». На 56 хвилині англійці відкрили рахунок. Голом відзначився Ількай Гюндоган. Відновити паритет «гірники» змогли на 69-й хвилині завдяки влучному прострілу Манора Соломона. Тож, 1:1. «Манчестер Сіті» з першого місця достроково виходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а ось «Шахтар» уже 11 грудня боротиметься за путівку у матчі проти італійської «Аталанти».

«Динамо» – «Шахтар», Кубок України

30 жовтня в рамках 1/8 фіналу Кубка України глядачі побачили таке бажане «ель-класико», де донецький «Шахтар» поступився київському «Динамо». Основний ігровий час закінчився нічиєю 1:1. За киян забив Сергій Сидорчук (22-а хвилина), за «Шахтар» на 92-й хвилині відзначився Тарас Степаненко. У екстратаймі, на 114-й хвилині гри, перемогу столичній команді приніс гол Дениса Попова.

Тож уперше за 10 років «гірники» не зіграють у фіналі Кубка України, а також уперше за 14 років донеччани не пробилися до чверті турніру.

2020 рік точно буде не менш футбольним. Збірна України на Євро-2020. Знову українці підтримуватимуть і вболіватимуть за свою команду. Але до змагань ще пів року, тому, поки очікуємо на нові незабутні матчі, розкажіть – а які ігри цього року вразили вас? Щоб завжди бути в курсі останніх спортивних новин підписуйтеся на наш спортивний телеграм-канал.