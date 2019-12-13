Історична перемога «містера Брекзита»: що чекає на Британію після виборів?

На виборах до британського парламенту, які деякі оглядачі оцінили як найважливіші з часів Другої світової війни, перемогла Консервативна партія на чолі із прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, якого навіть називають «містером Брекзитом» через його активну підтримку виходу Британії з ЄС.

Консервативна партія на чолі з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном отримала більшість у парламенті – 364 з 650 місць в Палаті громад (43,6%).

«Це означає, що консерватори отримають найбільшу більшість у Вестмінстері з часів перемоги на виборах 1987 року Маргарет Тетчер», – наголошує британський мовник «Бі-бі-сі».

Вибори 2019 року є одним з найбільш значущих моментів післявоєнної британської політики



«Стало зрозуміло, що загальні вибори 2019 року є одним з найбільш значущих моментів післявоєнної британської політики: де ударні хвилі, викликані результатом референдуму про «Брекзит» 2016, перетворилися на перемогу консерваторів в Англії та Уельсі та катастрофу для лейбористів», – йдеться в статті британського видання The Guardian.

За що голосували

Головним конкурентом Бориса Джонсона був лідер лейбористів та водночас опозиції Джеремі Корбін.

Джонсон обіцяв вивести Британію з ЄС до 31 січня.

Корбін обіцяв черговий референдум щодо «Брекзит». Він виступав за збереження тісних зв’язків з ЄС, що для опонентів означало «залишити від «Брекзиту» одну назву».

Британські виборці зробили свій вибір: лейбористи отримали 203 місця (32,2%). Це найгірший результат для цієї партії з 1935 року. Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що піде у відставку. Він також сказав, що на наступні вибори партію не поведе.

«Саме нейтралітет [Корбіна] щодо найбільшої проблеми, яка стоїть перед країною, міг призвести до його програшу на виборах. Корбін проводив агітаційну політику щодо нерішучої політики у питанні «Брекзиту», обіцяючи другий референдум, що мав підтвердити результати першого, щодо більш м’якої угоди, але відмовився сказати, яку сторону він підтримає», – йдеться в статті CNN.

В свою чергу ліберально-демократична партія отримала 11 мандатів (11,5%), а Шотландська національна партія – 48 (3,9%).

У Британії мажоритарна виборча система: депутатів обирають у 650 одномандатних округах.

Потужний мандат на «Брекзит»

Це історичні вибори, які дають нам можливість втілити в життя волю британського народу



«Консервативний уряд отримав новий потужний мандат, щоб здійснити «Брекзит», – заявив Джонсон вже після оголошення попередніх результатів виборів.

«Це історичні вибори, які дають нам можливість втілити в життя волю британського народу, змінити цю країну на краще, і це те, що ми почнемо робити завтра. Ні, вже сьогодні!», – додав він.

Таким чином переможці виборів, скоріш за все, швидко ратифікують угоду про вихід з ЄС, і 31 січня 2020 року Британія формально його покине, а фактично це станеться вже до кінця року.

Консерватори кажуть, що перехідний період, передбачений угодою про вихід з ЄС, не будуть продовжувати.

«Брекзит» – це просто?

«Важливо пам’ятати, що перед Великобританією стоїть багато викликів. Після укладення та ратифікації угоди про «Брекзит» у січні Велика Британія перейде до ще більш розширеного та складного переговорного періоду, що визначатиме, наскільки тісно узгодженою вона буде залишатися з ЄС у таких питаннях, як навколишнє середовище, конкуренція, права працівників та торгівля», – йдеться в аналізі CNN.

Робити як заманеться

У Джонсона зараз є можливість діяти так, як йому заманеться



«У Джонсона зараз є можливість діяти так, як йому заманеться. Наприкінці його терміну через п’ять років Британія буде зовсім іншою країною… Британське суспільство за своєю сутністю та структурою, економікою та культурою назавжди зміняться прем’єрством пана Джонсона», – пише британський журналіст для статті The New York Times.

За чим стежити?

Британський уряд після виборів 12 грудня обіцяв опублікувати парламентський звіт за результатами розслідування ймовірного російського втручання в британську політику.

Раніше спеціальне розслідування комітету з питань розвідки та безпеки Палати громад британського парламенту розглянуло спроби Москви вплинути на перебіг кампанії за вихід Британії з Європейського союзу перед референдумом 2016 року.

За цими даними, були встановлені випадки того, як російські гроші надходили до організацій та установ Сполученого Королівства, включно з великими фінансовими вливаннями з боку росіян до керівної Консервативної партії.

Резиденція британського прем’єра Бориса Джонсона усіляко намагалася затримати оприлюднення парламентської доповіді, посилаючись на доволі дражливу інформацію, яку містить цей документ. За словами британського керівництва, йдеться про питання, безпосередньо пов’язані з національною безпекою країни.

Кремль заперечує будь-яке своє втручання у політику країн Заходу.