Консерватори перемагають на виборах у Великій Британії – екзитпол

Консерватори прем'єр-міністра Бориса Джонсона, за даними екзитполу, лідирують на виборах до Палати громад британського парламенту. Згідно з екзитполом, результати якого були показані в прямому ефірі Бі-Бі-Сі після закриття виборчих дільниць, консерватори претендують на 368 місць у парламенті, це впевнена більшість.

Лейбористам екзитпол пророкує 191 місце, це менше, ніж очікувалося.

Ліберальні демократи, за прогнозами, отримають 13 місць, «зелені» – одне, «Партія Брекзиту» – жодного. Великий успіх екзитпол передрікає Шотландській національної партії – 55 місць, це абсолютна більшість округів у Шотландії.

Борис Джонсон подякував виборцям, але поки не оголошував про свою перемогу.

У Британії мажоритарна виборча система, депутатів обирають у 650 одномандатних округах.

Якщо консерватори за підсумками підрахунку голосів матимуть більшість, це, ймовірно, означатиме, що Британія вийде з ЄС до 1 лютого наступного року, як обіцяв Джонсон.

Уряд на чолі з Джонсоном погодив з ЄС план Brexit і, якщо отримає більшість на виборах, зможе провести документ через парламент і до 31 січня оголосити про вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Парламент був розпущений у листопаді після того, як він не зміг схвалити угоду з ЄС до 31 жовтня, що призвело до відтермінування Brexit.