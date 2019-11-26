Росіяни – помітні донори британських консерваторів

Лондон – У Британії жваво обговорюють те, що Консервативна партія при владі не лише не бажає оприлюднити доповідь парламентської комісії щодо зв’язків провідних політиків і політичних партій Британії з російськими грішми, а й буквально нещодавно прийняла велику фінансову пожертву від одного з російських олігархів, наближених до президента Росії Путіна. У зв’язку з цим точаться активні дебати щодо впливу путінського режиму на політичне життя Сполученого Королівства. А у висвітленні цього питання, зокрема, критики зазнає британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі».

З наближенням дати дострокових виборів у Сполученому Королівстві політичні партії активно збирають фінансові пожертви на передвиборчу кампанію. У світлі цього низка видань, включно з американським Business insider оприлюднили інформацію, що Консервативна партія прем’єр-міністра Боріса Джонсона отримала 5,7 мільйона фунтів стерлінґів лише за перший тиждень кампанії. Ця сума у 25 разів перевищує відповідний показник безпосередніх конкурентів урядових консерваторів – опозиційної Лейбористської партії.

Але увагу у цьому зв’язку привернуло те, що найбільшим грошовим вливанням до передвиборчої скарбниці британських «торі», як ще називають консерваторів у Британії, стала пожертва дружини російського олігарха Володимира Чернухіна, який свого часу був міністром уряду Путіна. Оглядачі також звертають увагу на те, що дружина Чернухіна Любов вже раніше стала відомою тим, що заплатила 160 тисяч фунтів стерлінґів за можливість зіграти у теніс з британським прем’єр-міністром Борісом Джонсоном.

У ході журналістського розслідування виявилось, що Любов Чернухіна впродовж лише минулого року спрямувала до скарбниці Консервативної партії ще 450 тисяч фунтів стерлінґів. Фінансові вливання Чернухіна і його дружини, пишуть журналісти, на цьому не закінчились, бо російський олігарх ще й заплатив був 30 тисяч фунтів за вечерю з колишнім міністром оборони Сполученого Королівства Ґевіном Вільямсоном.

Активність з переказу грошей на рахунки Консервативної партії від подружжя Чернухіних також розповсюджувалась на експрем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей, з якою Любов Чернухіна повечеряла лише за 135 тисяч фунтів раніше цього року, додають журналісти.

«Ще більше російських грошей тече до скарбниці Консервативної партії. Тож скажіть, хто становить ризик у сенсі безпеки, чи йдеться про партію, яку фінансують люди з вулиці або ж мільярдери і дружини росіян?»

За даними британського політологічного вебсайту Open Democracy, Консервативна партія при владі отримала з російських джерел щонайменше 490 тисяч фунтів стерлінґів лише за період між листопадом минулого року і минулим місяцем. Все це, як вважають британські дослідники, становить помітне збільшення фінансових надходжень, переказаних від росіян до британських консерваторів, порівняно з попереднім роком.

Викликає граничне занепокоєння те, додають дослідники, що всі ці російські грошові вливання відбуваються на тлі дедалі більшого тиску на консерваторів при владі припинити зв’язки з російськими олігархами у світлі нападу з використанням хімічної зброї на Сергія Скрипаля і його доньку в англійському місті Солсбері.

«Виявлено: елітний клуб, де вечеряють, стоїть за більш ніж 130 мільйонами фунтів фінансових пожертв консерваторам. Приватні вечері, доступ до міністрів, відзнаки – Open Democracy піднімає завісу над екслюзивною групою людей, які фінансують консерваторів»

На додаток до російського олігарха Чернухіна та його дружини, помітними постатями «фінансистів» британських консерваторів постають також російський банкір Лев Міхеєв та підприємець Олександр Темерко. Саме останній навіть не приховує своїх близьких стосунків з прем’єр-міністром Джонсоном, відверто розповідаючи про те, що випивав разом з Джонсоном у його парламентському кабінеті, коли Джонсон ще був міністром закордонних справ.

Британський політичний оглядач Тім Ліпском вважає, що «критична маса» російського грошового впливу на британську політику, зокрема на керівну Консервативну партію, вже перевищила всі можливі ліміти. Ба більше, додає він, росіяни, які переказують гроші консерваторам, вже, так би мовити, «легалізувалися», бо мають британські паспорти (на додаток до їхніх російських документів), тому це й дозволяє консерваторам стверджувати, що ці гроші надходять від «британців».

«Критична маса» впливу російських грошей на британських консерваторів вже перейшла межу



«Критична маса» впливу російських грошей на британських консерваторів вже перейшла межу. Час відкинути всі прикриття з посиланнями на буцімто «британське» походження цих вливань і чітко визначити російський слід», – зазначив Ліпском.

Комітет з питань розвідки британського парламенту під головуванням колишнього депутата-консерватора Домініка Ґріва у своїх дослідженнях також дійшов висновку, що британські розвідувальні служби не спромоглися скерувати достатньо ресурсів для того, аби протидіяти російському впливу на британську політику і пов’язаній з цим загрозі. Зокрема, йдеться про можливе втручання Росії до проведення референдуму про вихід Британії з ЄС 2016 року.

Речниця з питань закордонної політики опозиційної Лейбористської партії Емілі Торнберрі ще раз закликала прем’єра Джонсона оприлюднити доповідь парламентського комітету з розвідки з даними про зростання російського втручання у британську політику.

«Росія, можливо, мала вплив на результат референдуму, згідно з доповіддю, яка містить таємні дані розвідки. Оприлюднення цієї доповіді затримує резиденція прем’єра на Давнінґ-стріт 10. Що саме намагається приховати від британської громадськості Боріс Джонсон і чому саме?»

На додаток до усього, відомий британський журналіст-розслідувач Джон Свіні буквально нещодавно звинуватив британську телерадіомовну корпорацію «Бі-Бі-Сі» у тому, що журналістські розслідування російського впливу на британську політику не отримують ефірного часу і відкладаються на полиці. Він заявив, що керівництво «Бі-Бі-Сі» також підпадає під російський вплив, зокрема, Свіні згадує російського власника кількох британських періодичних видань Євгена Лебедєва, батько якого був агентом КДБ.

«Редактор «Бі-Бі-Сі» Сара Сендз була присутньою на вечірках у стилі «Бунґа Бунґа» у палаці Євгена Лебедєва, де також був і Боріс Джонсон. Британська розвідка каже, що Боріс становив собою ризик для безпеки через його поведінку. Батько Лебедєва був кадебістом. Чому програма «Бі-Бі-Сі» «Today» не висвітлила цю історію?»

Разом з цим висуваються звинувачення, що «Бі-Бі-Сі» потрапила під вплив консерваторів, а відтак доволі дражливо почала реагувати на історії про російський вплив у Британії. Висловлюються побоювання, що відома своєю безсторонністю і правдивим висвітленням подій британська телерадіомовна корпорація кардинально змінює підхід до матеріалів своїх журналістів, де йдеться про можливе російське втручання.

«Бі-Бі-Сі» повністю корумпована консерваторами. Консерватори, зі свого боку, зазнають російського впливу. Наш національний телерадіомовник постає викрученим до невпізнання перед нашими очима»

«Бі-Бі-Сі» ще не коментувала звинувачення.