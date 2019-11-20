Комітет британського парламенту з розвідки: брак рішучої відповіді Заходу на агресію в Україні зробив Росію ще зухвалішою

Лондон – Члени комітету британського парламенту з розвідки і безпеки у своїй доповіді про втручання Росії в політику країни заявили, що пасивність Великої Британії і західних союзників у протидії цьому втручанню і російській агресії зробила Москву ще більш зухвалою. Британські фахівці з питань безпеки, зокрема, наголошують, що саме неспроможність Британії й її союзників дати різку відповідь на анексію Росією українського Криму і вторгнення російського війська до частин сходу України призвели до того, що Росія почала почуватися безкарною, що, у свою чергу, і призвело до втручання Москви у президентські виборів у США і спроби замаху на колишнього російського шпигуна на британській території, не кажучи вже про хронічний брак поступу у мирному процесі в Україні. Про це йдеться в оприлюднених днями неофіційних витоках інформації про зміст цієї доповіді – яку, всупереч традиції, прем’єр-міністр Боріс Джонсон досі не дозволив публікувати офіційно, хоча спецслужби дали свій дозвіл. Тим часом британське Бюро розслідувальної журналістики подало позов до суду з метою змусити уряд консерваторів і особисто прем’єра Джонсона оприлюднити доповідь щодо російського втручання в суспільне і політичне життя Британії.

Представники британського Бюро розслідувальної журналістики, неприбуткової організації, подали судовий позов, щоб домогтися оприлюднення спеціальної доповіді парламентського комітету з питань розвідки і безпеки щодо втручання Росії в політику Великої Британії. Організація прагне, щоб усі факти і прізвища, які подано у доповіді, було опубліковано ще перед проведенням дострокових парламентських виборів у країні 12 грудня. З цією метою навіть оголосили збір громадських коштів на судові витрати, у перебігу яких було зібрано 25 тисяч фунтів стерлінґів менше ніж за 48 годин, а загалом вони зібрали понад 42 тисячі фунтів – більше, ніж сподівалися.

«Бюро розслідувальної журналістики збирає кошти від громадськості для останньої спроби змусити владу опублікувати висновки щодо російського втручання у вибори перед тим, як британці голосуватимуть на виборах 2019 року»

Загалом представники парламентського комітету з питань розвідки і безпеки зробили низку висновків у доповіді, зміст якої потрапив у пресу. Із них випливає, що бездіяльність і брак рішучої відповіді Британії й західних союзників на агресивні кроки Москви сприяли відчуттю безкарності Кремля і навіть до певної міри заохочували Росію до подальших кроків. Відсутність реальної відповіді на анексію Росією українського Криму, збиття пасажирського авіалайнера над сходом України і подальшу фінансову і військову підтримку проросійських бойовиків на сході України, на думку британських фахівців, призвели до активних спроб Москви втрутитись до президентських виборів у США і ще в низці країн і навіть до здійснення замаху на колишнього російського шпигуна на британській території з використанням хімічної зброї, внаслідок чого загинула громадянка Великої Британії, не пов’язана зі справою.

Голова комітету, колишній депутат-консерватор Домінік Ґрів наголошує, що Москва зневажає західні цінності і діє згідно з власними правилами, надто коли бачить незгуртованість західних союзників і недостатньо рішучі кроки у відповідь.

«Москва добре бачить зволікання і нерішучість Заходу у плані твердої відповіді на її агресивні кроки і втручання а політичного життя інших країн. Саме це і надихає Кремль діяти за власними правилами, які суперечать західним цінностям», – заявив Домінік Ґрів.

Офіційно не існує можливості ознайомитись із прикладами і доказами російського втручання в політичне життя Британії ще до оприлюднення доповіді парламентського комітету. Але в підготовці цього документу брала участь ціла низка незалежних фахівців, які не були членами парламентської структури, відтак вони не несуть відповідальності за обговорення поданих ними доказів і свідчень.

Співробітники британського Бюро розслідувальної журналістики мали змогу говорити з деякими з фахівців, залучених до роботи над доповіддю, які повідомили про матеріали, з якими вони працювали, а також про докази, додані до цього документу. Водночас, попри все, деякі прізвища і конкретні факти не було можливості обговорювати, бо це становило частину матеріалів для можливих кримінальних справ проти конкретних осіб, які сприяли просуванню російських інтересів у Британії.

Чому не оприлюднюють доповідь?

Але назагал британська громадськість виступає за якомога скорішу публікацію доповіді парламентського комітету. Найбільше зацікавлення викликають дані про конкретні ходи і кроки і самої Росії, і агентів впливу тієї країни на британській території, спрямовані на дестабілізацію і заглушення критиків агресивної поведінки Москви, які, на думку авторів доповіді, значною мірою посилились саме через брак адекватної відповіді з боку Великої Британії. Багато хто у Британії вважає, що саме зв’язки консерваторів при владі з російськими грішми стають на заваді дозволу на публікацію доповіді від уряду консерваторів.

Один із незалежних фахівців із питань безпеки, залучених до роботи над доповіддю парламентського комітету, Джон Гаворт, зокрема, висловлює побоювання, що російські агенти впливу у Британії працюють у напрямку «підмащування» британських політиків і тих, від кого залежить прийняття рішень, з метою переконати їх, що різкі відповіді на кроки Росії не йдуть у руслі британських інтересів. Існують підозри, що Кремль і наближені до нього російські олігархи вже почали активні «загравання» з низкою політичних партій Великої Британії, передовсім із Консервативною партією при владі, включно з фінансовими вливаннями до скарбниць цих партій.

Втім, оглядачі зазначають, що Велика Британія має реальну можливість покласти край російському втручанню з огляду на кілька чинників. На відміну від великої кількості країн Європи, Британія не залежить від Росії щодо енергоносіїв, а усталена позиція Лондона як улюбленого прихистку багатьох грошовитих іммігрантів значить, що британський уряд має у своїх руках дієвий важіль контролю у вигляді санкцій і відмови у наданні віз, що має надіслати чіткий сигнал як самому Кремлю, так і наближеній до нього російській еліті.