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27 листопада 2019, Київ 20:17
Відео

Стрижкою овець і муруванням цеглою британські політики змагаються за голоси виборців – відео

Стрижкою овець і муруванням цеглою британські політики змагаються за голоси виборців – відео
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У Великій Британії лідери британських консерваторів і лейбористів намагаються сподобатися виборцям, які 12 грудня прийдуть на дільниці для голосування. Борис Джонсон агітував відвідувачів сільськогосподарського ярмарку в Уельсі. Джеремі Корбін зустрівся з викладачами та учнями будівельного коледжу в графстві Ноттінгемшир. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер назвав майбутні вибори найбезглуздішими у своєму житті, а обидві головні партії – негідними перемоги. (Відео Reuters)

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