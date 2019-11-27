У Великій Британії лідери британських консерваторів і лейбористів намагаються сподобатися виборцям, які 12 грудня прийдуть на дільниці для голосування. Борис Джонсон агітував відвідувачів сільськогосподарського ярмарку в Уельсі. Джеремі Корбін зустрівся з викладачами та учнями будівельного коледжу в графстві Ноттінгемшир. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер назвав майбутні вибори найбезглуздішими у своєму житті, а обидві головні партії – негідними перемоги. (Відео Reuters)