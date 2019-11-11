«Партія Брекзиту» не конкуруватиме з консерваторами на виборах 12 грудня

У Великій Британії лідер «Партії Брекзиту» Найджел Фарадж заявив, що на виборах до Палати громад 12 грудня партія не виставлятиме кандидатів у 317 округах, в яких на минулих виборах перемогу здобули консерватори.

За словами Фараджа, його партія, яка зараз не представлена в парламенті, проте в травні стала першою на виборах до Європарламенту, піде на цей крок, щоб не поставити під загрозу вихід Британії з ЄС.

Раніше Фарадж стверджував, що угода, досягнута прем’єр-міністром консерватором Борисом Джонсоном з Євросоюзом, не є справжнім Брекзитом, і висловлював готовність висунути кандидатів у всіх округах, в тому числі і проти консерваторів.

Несподіване рішення прихильника «жорсткого Брекзиту» спостерігачі розглядають як серйозне сприяння Джонсону. Крім того, що в багатьох округах у консерваторів не буде суперників від «Партії Брекзиту», прихильники Фараджа зосередять зусилля на округах, виборці яких зазвичай голосують за лейбористів, але при цьому підтримують вихід Британії з ЄС.

Борис Джонсон уже привітав рішення Фараджа.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово схвально відгукувався як про Брекзит, так і про обох політиків, раніше закликав Джонсона і Фараджа укласти передвиборний альянс.

На вибори 12 грудня консерватори йдуть з обіцянкою виходу з ЄС на основі укладеної Джонсоном угоди. Лейбористи виступають за повторний референдум про Брекзит, ліберальні демократи та шотландські націоналісти – за те, щоб залишитися в ЄС.