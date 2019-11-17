Великобританія опублікує доповідь про російське втручання після виборів 12 грудня

Британський уряд опублікує парламентський звіт за результатами розслідування ймовірного російського втручання в британську політику після виборів 12 грудня, повідомив у неділю міністр безпеки країни Брендон Льюїс, повідомляє «Голос Америки».

Підготовлена парламентським комітетом з розвідки і безпеки доповідь вже перевірена спецслужбами, опозиція звинувачує уряд у спротиві щодо публікації, бо документ може містити делікатну інформацію, зокрема про прем’єр-міністр Бориса Джонсона і його партію.

Льюїс заявив телеканалу Sky News, що доповідь не може бути опублікована через обмеження під час передвиборної кампанії.

«Ми не можемо публікувати певні речі перед загальними виборами, але після загальних виборів ця доповідь буде опублікована», – сказав Льюїс.

Раніше спеціальне розслідування комітету з питань розвідки та безпеки Палати громад британського парламенту розглянуло спроби Москви вплинути на хід кампанії за вихід Британії з Європейського союзу перед референдумом 2016 року. За цими даними, були встановлені випадки того, як російські гроші надходили до організацій та установ Сполученого Королівства, включно з великими фінансовими вливаннями з боку росіян до керівної Консервативної партії.

Резиденція британського прем’єра Бориса Джонсона усіляко намагається затримати оприлюднення парламентської доповіді, посилаючись на доволі дражливу інформацію, яку містить цей документ. За словами британського керівництва, йдеться про питання, безпосередньо пов’язані з національною безпекою країни.

Кремль заперечує будь-яке своє втручання у політику країн Заходу.