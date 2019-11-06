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06 листопада 2019, Київ 16:54
Новини | Міжнародні

У Великій Британії почалася передвиборна кампанія

Вибори до парламенту мають відбутися 12 грудня

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У Великій Британії сьогодні, 6 листопада, офіційно розпочалася передвиборча кампанія.

Позачергові вибори до парламенту призначені на 12 грудня. Перше засідання депутатів заплановано на 16 грудня.

Попередній склад парламенту був розпущений.

Позачергові вибори у Великій Британії призначені через ситуацію, що склалася навколо виходу Сполученого королівства з ЄС. Уряду Бориса Джонсона так і не вдалося здійснити Brexit до 31 жовтня. В результаті Євросоюз відклав його до 31 січня 2020 року.

/**/ /**/ Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон
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Вибори пройдуть за звичайною для Великобританії мажоритарною системою в один тур. Кандидат, який посів перше місце у виборчому окрузі, стає депутатом. Спостерігачі відзначають, що в ситуації, що склалася, в жодної з великих партій за підсумками виборів може не виявитися абсолютної більшості.

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