Британський прем’єр вибачився, що порушив обіцянку про Brexit 31 жовтня

Прем`єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вибачився перед членами Консервативної партії за те, що не виконав обіцянку і не вивів Британію з Євросоюзу до 31 жовтня. Джонсону не вдалося здійснити свій план, хоча він і обіцяв, що радше «помре в канаві», ніж допустить відтермінування Brexit.

Джонсон назвав нову відстрочку такою, що заслуговує на «глибокий жаль». Виступаючи в неділю на телеканалі Sky News, прем’єр заявив, що виявився жертвою обставин. Парламент схвалив спеціальний закон, який зобов’язав його просити у Брюсселя про відтермінування, що Джонсон і зробив, підкресливши, що робить це не з власної волі. Євросоюз відклав Brexit до 31 січня 2020 року, а британський парламент з ініціативи Джонсона призначив дострокові вибори до Палати громад на 12 грудня.

Прем’єр заявив, що «глибоко шкодує» про невиконану обіцянку, проте нагадав, що йому вдалося в жовтні укласти з Євросоюзом угоду про вихід Британії. Він закликав підтримати консерваторів на виборах. Якщо вони здобудуть більшість, то, за словами Джонсона, Британія вийде з ЄС відповідно до цього договору, а якщо результат виборів буде іншим, доля Brexit буде неочевидною.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Боріс Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, однак парламентарі таку можливість заблокували.