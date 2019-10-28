ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року

Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив у твіттері, що 27 інших країн-членів ЄС погодилися прийняти «запит Великобританії щодо гнучкості Brexit до 31 січня 2020 року».

«Рішення, як очікується, буде оформлене в письмовій формі» цього тижня, додав Туск.

Так звана «гнучкість» означає, що Британія може покинути блок до 31 січня, якщо угода про вихід буде ратифікована обома сторонами.

Оголошення Туска прозвучало на тлі зустрічі дипломатів ЄС в Брюсселі з метою затвердження нової дати виходу Британії зблоку замість 31 жовтня.

Це вже вдруге, коли крайній термін Brexit відкладається – після референдуму 2016 року про вихід Британії з ЄС.

Британські законодавці збираються провести голосування за те, щоб провести дострокові вибори з метою виходу із глухого кута через Brexit. Прем’єр-міністр Борис Джонсон висловився за проведення виборів 12 грудня, але навряд чи отримає необхідну підтримку від двох третин законодавців. Наступні планові вибори у Британії мають відбутися в 2022 році.