Туск рекомендуватиме лідерам ЄС погодити відстрочку Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск рекомендуватиме лідерам країн-членів Європейського Союзу погодити запит від Великої Британії на відстрочку Brexit.

«Після рішення прем’єр-міністра Бориса Джонсона призупинити процес ратифікації угоди, і щоб уникнути відмови від угоди про Brexit, я рекомендую лідерам 27 країн Євросоюзу прийняти запит Великобританії на продовження. Для цього я запропоную письмову процедуру», – зазначив Туск.

Британський парламент 22 жовтня у другому читанні 329 головами проти 299 схвалив законопроєкт про вихід Великої Британії з Європейського союзу, але після цього 322 голосами проти 308 відмовився підтримати пропозицію уряду й обмежити час обговорення законопроєкту перед третім читанням.

Таким чином, парламентарі цілком можливо не встигнуть схвалити законопроєкт про «Брекзит» до 31 жовтня, дати планованого виходу Британії з ЄС.

Джонсон наполягав на швидкому ухваленні документа, щоб виконати свою обіцянку і вивести Британію з ЄС 31 жовтня.

Джонсон уклав угоду з Євросоюзом минулого тижня.

19 жовтня Палата громад Великої Британії відмовилася голосувати за укладену прем’єр-міністром угоду про Brexit, змусивши його звернутися до ЄС із проханням про відстрочку виходу. Джонсон відправив в ЄС непідписаного листа з проханням про відстрочку і при цьому заявив, що все одно наполягає на виході Британії з Євросоюзу 31 жовтня. В іншому разі, заявляв прем’єр, він ініціюватиме дострокові вибори.