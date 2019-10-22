Британський парламент обговорює законопроєкт про Brexit

Британський парламент 22 жовтня обговорює в другому читанні законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

19 жовтня Палата громад відмовилася голосувати за укладену прем’єр-міністром Борисом Джонсоном угоду про Brexit, і 21 жовтня уряд представив на розгляд парламенту законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС. Він передбачає ратифікацію угоди і включає в себе ряд перехідних та уточнювальних положень.

Мета прем’єра Джонсона – домогтися схвалення законопроєкту до 25 жовтня і недопущення включення в нього поправок, які б суттєво змінювали умови досягнутих з ЄС домовленостей.

Опозиція критикує законопроєкт і стислі терміни для його ухвалення. Джонсон наполягає на швидкому ршеннф, щоб виконати свою обіцянку і вивести Британію з Євросоюзу 31 жовтня.

22 жовтня має відбутися два голосування: про схвалення законопроєкту в другому читанні і про графік його розгляду.

Якщо прихильники Джонсона виявляться в меншості хоча б по одному з питань, то прем’єр, як очікується, зніме законопроєкт з розгляду. Це означатиме, що до 31 жовтня парламент не схвалить Brexit. У цьому випадку велика ймовірність того, що ЄС надасть Британії чергову відстрочку, і в країні відбудуться дострокові вибори.

Якщо ж Джонсону сьогодні вдасться перемогти, то 24 жовтня відбудеться третє, заключне читання, перед яким лейбористи, як очікується, внесуть поправки про проведення повторного референдуму і про те, щоб країна після Brexit залишилася в митному союзі з ЄС. Жодну з цих поправок уряд не підтримує.