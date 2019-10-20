Прем'єр Британії надіслав ЄС два листи про Brexit із протилежним змістом

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надіслав до Брюсселя лист із проханням про відтермінування Brexit, проте не підписав його. Це послання, за даними джерела «Бі-бі-сі» в британському уряді, супроводжувалося другим листом, підписаним Джонсоном. У ньому британський прем’єр вказав, що вважає відтермінування виходу з ЄС помилкою.

Разом з цими двома листами до Брюсселя була відправлена записка за підписом представника Британії в Євросоюзі Тіма Берроу. У ній йдеться про те, що перший лист надісланий відповідно до законодавства, за рішенням британського парламенту. Сам прем’єр Британії перед його відправкою попередив всіх європейських лідерів, що послання не від нього.

Голова Європейської ради Дональд Туск увечері 19 жовтня підтвердив одержання листа про перенесення Brexit. «Запит на продовження щойно прибув. Я розпочну консультації з лідерами ЄС про те, як реагувати», – написав він у твітері.

Британський парламент 19 жовтня проголосував за те, щоб відкласти схвалення угоди про Brexit до того моменту, коли будуть схвалені всі законопроєкти, необхідні для виходу Британії з ЄС.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що уряд продовжить спроби провести через британський парламент узгоджений з Євросоюзом варіант угоди. Джонсон переконаний, що до 31 жовтня це вдасться зробити. Уже в понеділок, 21 жовтня, він має намір запропонувати необхідні законопроєкти для схвалення.