Єврокомісія просить Британію якнайшвидше пояснити подальші дії щодо «Брекзиту»

Європейська комісія закликала уряд Великої Британії якомога швидше проінформувати Брюссель про подальші кроки щодо виходу країни з Євросоюзу після того, британський парламент відклав голосування щодо угоди про «Брекзит».

«Єврокомісія бере до відома голосування в Палаті громад сьогодні щодо поправки Летвіна, яка означає, що угода про вихід не буде поставлена на голосування сьогодні. Уряд Великої Британії має повідомити нам про наступні кроки якомога швидше», – написала у твітері речниця Єврокомісії Міна Андреєва.

Британський парламент 19 жовтня проголосував за те, щоб відкласти схвалення угоди про «Брекзит» до того моменту, коли будуть схвалені всі законопроєкти, необхідні для виходу Британії з Євросоюзу.

Тепер прем’єр Боріс Джонсон має просити в ЄС про відстрочку «Брекзиту», запланованого на 31 жовтня. Водночас Джонсон заявив, що не буде цього робити, попри те, що такого його кроку вимагає закон.

Тим часом, тисячі людей вийшли 19 жовтня на вулиці Лондона, вимагаючи проведення ще одного референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Референдум про вихід Британії з ЄС відбувся в червні 2016 року, прихильники виходу перемогли з перевагою в кілька відсотків. Прем’єр-міністр Тереза Мей не змогла домогтися схвалення в парламенті угоди, яку вона уклала з Євросоюзом, і була змушена піти у відставку.