Британія майже напевно не виходить із ЄС 31 жовтня, як обіцяв прем’єр Джонсон

Лондон – Британські законодавці проголосували проти обмеженого часу для розгляду законів, пов’язаних з виходом Сполученого Королівства з Європейського союзу. Плани прем’єр-міністра Бориса Джонсона зазнали чергового потужного удару. Поразка під час парламентського голосування практично унеможливлює виконання обіцянки прем’єра Джонсона вивести Сполучене Королівство з Євросоюзу 31 жовтня. Все це також означає, що британські законодавці бажають мати більше часу для того, аби детальніше ознайомитись із надзвичайно заплутаним планом виходу країни з ЄС. Тим часом з'являється реальна можливість проведення дочасних виборів у Британії вже цього року.

Депутати Вестмінстера відкинули проведення через парламент законопроєкту щодо угоди про вихід країни з ЄС 322 голосами «проти» та 308 голосами «за». Першою реакцією на це стало падіння британського фунта стерлінгів на 0,1% щодо американського долара.

І ще напередодні голосування велика кількість британських законодавців висловлювали своє розчарування і нерозуміння того, як можна за 3 дні ознайомитись і схвалити документ, який має понад 100 сторінок тексту, написаного, за словами багатьох, «казуїстичною англійською».

Результати голосування у британському парламенті чітко означають, що Сполучене Королівство майже напевно не вийде з Європейського союзу, як обіцяв прем’єр-міністр Борис Джонсон, 31 жовтня. Ба більше, це також відкриває шлях для надання чергового відтермінування крайнього терміну «Брекзиту» для Британії з боку Європейського союзу, аби стати на заваді виходові Лондона з ЄС без жодної угоди.

Водночас день парламентського голосування у Вестмінстері розпочинався для керівника британського уряду доволі оптимістично. Законодавці схвалили у принципі законопроєкт про вихід країни з ЄС, але, власне, сама угода з ЄС, яку попередньо уклав з Євросоюзом Джонсон, викликала зливу нарікань і потужний спротив.

У відповідь на відкидання парламентарями його угоди з ЄС прем’єр Джонсон сказав, що не може приховати свого розчарування діями британських законодавців, проте вчергове заявив, що Британія таки вийде з Євросоюзу саме з цією угодою. Джонсон і надалі наголошував, що саме ця угода означає, що керівництво зможе сконцентруватися на тому, що насправді є вагомим для британців.

«Наша нова угода означає, що ми можемо залишити ЄС без переривання нормального перебігу подій, а також те, що ми втілимо у життя пріоритети британців – інвестуватимемо у національну систему охорони здоров’я, будемо приборкувати злочинність і поліпшуватимемо наше шкільництво», – зазначив Джонсон.

Проте провідник опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін наголосив на тому, що парламент був не готовий і не хотів піддаватися тиску з боку прем’єра, аби обговорювати надзвичайно важливий документ поспіхом. Кількох днів на ознайомлення з цим, за словами Корбіна, «доленосним документом» було аж ніяк недостатньо для його затвердження депутатами британського парламенту.

«Палата громад відмовилась від того, аби її вкинули у вир обговорення надзвичайно важливого законодавчого документу лише протягом двох днів», – заявив Джеремі Корбін.

Проте відкидання британськими парламентарями угоди про вихід з ЄС прем’єра Джонсона і крах його обіцянки вивести Сполучене Королівство з Євросоюзу 31 жовтня вивело на поверхню доволі радикальний сценарій можливого розвитку подій. У кулуарах Вестмінстера дедалі гучніше почало лунати словосполучення «дострокові вибори». При цьому йдеться про законодавців, які репрезентують практично діаметрально протилежні політичні сили. Поважний політичний оглядач телеканалу Sky News Сем Коутс, посилаючись на різних політиків у Вестмінстері, повідомив про те, що перспектива проведення дочасних виборів у Британії є цілком реальною. Називається навіть конкретна дата – 12 грудня.

«Голова Лейбористської партії Іен Лейвері сказав мені, що лейбористи голосуватимуть за проведення виборів, коли буде погоджено подовження нового крайнього терміну виходу країни з ЄС. (Як він висловився: «Жодного розвитку подій не було знято з порядку денного»). Ліберал-демократи і Шотландська національна партія також дають зрозуміти, що проголосують за проведення передчасних виборів.Чи 12 грудня всі будуть зайняті?», – повідомив політичний оглядач телеканалу Sky News Сем Коутс.

Найцікавіше, що і з боку самого прем’єр-міністра Джонсона також пролунала доволі відчайдушна, втім, цілком серйозна заява щодо перспективи дострокових виборів.

«Якщо парламент відмовиться дозволити, щоб «Брекзит» врешті відбувся, а натомість вестиме свою лінію, вирішивши відкласти все до січня чи, може, і на довше, уряд за жодних обставин з цим не змириться. З великим жалем я мушу сказати, що ми прямуватимемо до загальних виборів», – заявив прем’єр-міністр.

Що далі? Можливі варіанти

Якщо Джонсон таки проведе через нижню палату парламенту – Палату громад – свій законопроєкт про угоду щодо виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, її муситиме все одно потім ратифікувати верхня палата британського парламенту – Палата лордів.

У суботу минулого тижня британський парламент вирішив не висловлювати свого чіткого «так» чи «ні» щодо угоди, яку виробив прем’єр Джонсон з Європейським союзом, натомість висунувши тезу, що британський законодавчий орган має спершу схвалити всі належні закони щодо виходу країни з ЄС.

Власне, більшість депутатів Вестмінстера вирішили йти саме цим шляхом, аби стати на заваді виходу країни з ЄС взагалі без жодної угоди. Все це й призвело до того, що керівник британського уряду, попри все його небажання, згідно із законом, просто мусив був звернутись до ЄС з клопотанням про надання ще одного подовження крайнього терміну виходу країни з Євросоюзу.

Зараз, за умов того, що законопроєкт майже напевно не буде схвалений у належні часові рамки, прем’єр Джонсон матиме кілька можливостей – або погодитись на надання Британії чергового подовження крайнього терміну виходу з ЄС, звісно, якщо ЄС погодиться такий термін надати, або проштовхувати вже раніше обіцяний сценарій виходу з Євросоюзу без жодної угоди. Також можливим варіантом розглядається доволі стисле у часі подовження крайнього терміну, аби парламентарі мали більше часу для ознайомлення із законопроєктом. Або, як зазначалося, британський уряд прем’єра Джонсона просто скасує всі угоди і законопроєкти і оголосить проведення дострокових загальних виборів.

Але з тим, аби ще більше заплутати і без того надзвичайно заплутану ситуацію, з резиденції британського прем’єра на лондонській Давнінґ-стріт 10 надійшла ще одна заява, у якій зазначається, що прем’єр Борис Джонсон, попри все і надалі вважає, що Сполучене Королівство має залишити Європейський союз 31 жовтня і будь-яке подовження крайнього терміну виходу країни з ЄС буде відігравати руйнівну функцію.

Все це вже вчергове підтверджує тезу, що немає такого поняття, як «чистий Брекзит». Кожен день несе нові перспективи і сценарії можливого розвитку подій.