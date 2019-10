ЄС створив нову структуру, що займатиметься Brexit і подальшими відносинами з Британією

У складі Генерального директорату Єврокомісії створили Цільову групу з питань відносин зі Сполученим королівством (Task Force for Relations with the United Kingdom, UKTF).

«Цільова група відповідатиме за завершення переговорів щодо статті 50 Угоди ЄС, за роботу Єврокомісії з підготовки до сценарію «без угоди», а також за ведення переговорів з Великою Британією стосовно відносин у майбутньому. Вона діятиме під прямим керівництвом президента Єврокомісії, в тісній співпраці з Генеральним секретаріатом та всіма відповідними службами», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що одразу після ратифікації угоди британським парламентом і погодження Європарламентом ЄС почне роботу, результатом якої мають стати переговори про майбутні відносини з Лондоном.

UKTF очолить головний перемовник Єврокомісії у питанні Brexit Мішель Барньє. Рішення про її створення набере чинності 16 листопада, незалежно від того, чи відбудеться Brexit 31 жовтня.

Британський парламент 22 жовтня у другому читанні 329 головами проти 299 схвалив законопроєкт про вихід Великої Британії з Європейського союзу, але після цього 322 голосами проти 308 відмовився підтримати пропозицію уряду й обмежити час обговорення законопроєкту перед третім читанням.

Таким чином, парламентарі цілком можливо не встигнуть схвалити законопроєкт про «Брекзит» до 31 жовтня, дати планованого виходу Британії з ЄС.

Джонсон наполягав на швидкому ухваленні документа, щоб виконати свою обіцянку і вивести Британію з ЄС 31 жовтня.

Джонсон уклав угоду з Євросоюзом минулого тижня.

19 жовтня Палата громад Великої Британії відмовилася голосувати за укладену прем’єр-міністром угоду про Brexit, змусивши його звернутися до ЄС із проханням про відстрочку виходу. Джонсон відправив в ЄС непідписаного листа з проханням про відстрочку і при цьому заявив, що все одно наполягає на виході Британії з Євросоюзу 31 жовтня. В іншому разі, заявляв прем’єр, він ініціюватиме дострокові вибори.