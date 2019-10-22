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22 Жовтень 2019, Київ 23:18
Новини | Міжнародні

План «Брекзиту» «на паузі» після того, як Джонсон спочатку виграв, а потім програв голосування в парламенті

Таким чином, парламентарі цілком можливо не встигнуть схвалити законопроєкт про «Брекзит» до 31 жовтня, дати планованого виходу Британії з ЄС

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Британський парламент 22 жовтня у другому читанні 329 головами проти 299 схвалив законопроєкт про вихід Великої Британії з Європейського союзу, але після цього 322 голосами проти 308 відмовився підтримати пропозицію уряду й обмежити час обговорення законопроєкту перед третім читанням.

Таким чином, парламентарі цілком можливо не встигнуть схвалити законопроєкт про «Брекзит» до 31 жовтня, дати планованого виходу Британії з ЄС.

Виступаючи після голосування, прем’єр-міністр Боріс Джонсон заявив, що ставить «на паузу» розгляд у парламенті свого плану з «Брекзиту» і має намір дочекатися рішення ЄС щодо можливого перенесення термінів виходу Британії.

Джонсон наполягав на швидкому ухваленні документа, щоб виконати свою обіцянку і вивести Британію з ЄС 31 жовтня.

Джонсон уклав угоду з Євросоюзом минулого тижня.

19 жовтня Палата громад Великої Британії відмовилася голосувати за укладену прем’єр-міністром угоду про Brexit, змусивши його звернутися до ЄС із проханням про відстрочку виходу.

/**/ /**/ /**/ Протести у Лондоні проти виходу з ЄС, 19 жовтня 2019 року
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Джонсон відправив в ЄС непідписаного листа з проханням про відстрочку і при цьому заявив, що все одно наполягає на виході Британії з Євросоюзу 31 жовтня. В іншому разі, заявляв прем’єр, він ініціюватиме дострокові вибори.

21 жовтня уряд представив на розгляд парламенту законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС. Він передбачає ратифікацію угоди і включає в себе низку перехідних й уточнювальних положень.

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