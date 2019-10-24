Британський прем’єр Джонсон закликав провести дострокові вибори через провал Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав провести дострокові вибори 12 грудня, щоб знайти вихід із глухого кута в питанні Brexit. Раніше цього тижня Джонсон не домігся схвалення парламентом угоди про вихід країни з Євросоюзу.

Джонсон 24 жовтня заявив, що наступного тижня, 28 жовтня, попросить законодавців проголосувати за призначення дострокових виборів.

Законодавці 22 жовтня заявили, що їм потрібно більше часу для аналізу угоди. Таким чином, стала неможливою реалізація домовленостей про вихід із Євросоюзу до 31 жовтня, як це передбачає угода.

Наступні планові вибори у Британії відбудуться у 2022 році. Для проведення дострокових виборів цю ідею Джонсона мають підтримати дві третини членів парламенту. Іншою можливістю є оголошення недовіри уряду Джонсона, але опозиційні партії наразі відмовляються від цього кроку.

Президент Європейської ради Дональд Туск порекомендував, щоб інші 27 країн ЄС надали Великій Британії ще одну затримку, після того, як об’єднання двічі погодилося перенести Brexit з початкового граничного терміну 29 березня.