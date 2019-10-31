Британія: спікер Палати громад пішов у відставку після 10 років роботи

Спікер Палати громад парламенту Великої Британії Джон Беркоу 31 жовтня провів своє останнє засідання. Про це повідомили у парламенті і виклали запис 2009 року, коли Беркоу вперше сів у крісло спікера.

Про наміри залишити посаду спікера британської палати громад 31 жовтня Беркоу оголосив ще у вересні, коли парламент вдруге відхилив пропозицію прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо Brexit та дострокових виборів.

29 жовтня Палата громад парламенту Великої Британії у третьому читанні підтримала законопроєкт про проведення позачергових виборів 12 грудня.