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01 листопада 2019, Київ 00:07
Новини | Міжнародні

Британія: спікер Палати громад пішов у відставку після 10 років роботи

Беркоу залишає крісло спікера

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Спікер Палати громад парламенту Великої Британії Джон Беркоу 31 жовтня провів своє останнє засідання. Про це повідомили у парламенті і виклали запис 2009 року, коли Беркоу вперше сів у крісло спікера.

Про наміри залишити посаду спікера британської палати громад 31 жовтня Беркоу оголосив ще у вересні, коли парламент вдруге відхилив пропозицію прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо Brexit та дострокових виборів.

29 жовтня Палата громад парламенту Великої Британії у третьому читанні підтримала законопроєкт про проведення позачергових виборів 12 грудня.

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