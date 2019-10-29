Британія: Палата громад підтримала проведення позачергових виборів

Палата громад парламенту Великої Британії у третьому читанні підтримала законопроєкт про проведення позачергових виборів 12 грудня.

«За» проголосували 438 членів парламенту, «проти».

Тепер законопроект передадуть на розгляд Палати лордів.

Як зазначає Sky News, якщо законопроект схвалять остаточно, це будуть перші грудневі вибори – 1923 року. Основною темою передвиборчих тижнів стане питання виходу Британії з Євросоюзу.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Боріс Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, однак парламентарі таку можливість заблокували.