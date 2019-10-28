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28 Жовтень 2019, Київ 22:59
Новини | Міжнародні

Пропозиція Джонсона провести дострокові вибори не знайшла підтримки у парламенті

Джонсон зазнав чергової поразки у парламенті

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Пропозиція прем’єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона провести дострокові парламентські вибори 12 грудня не набрала достатньо голосів під час голосування у Палаті громад 28 жовтня.

Проти ініційованої Консервативною партією пропозиції проголосували 70 членів парламенту, за – 299 при необхідних 434.

Джонсон збирається представити новий законопроект про проведення дострокових виборів вже завтра, 29 жовтня. За словами очільника уряду Сполученого королівства, нинішній парламент втратив здатність приймати рішення.

Наступні планові вибори у Британії мають відбутися в 2022 році.

/**/ /**/ /**/ Таким чином, парламентарі цілком можливо не встигнуть схвалити законопроєкт про «Брекзит» до 31 жовтня, дати планованого виходу Британії з ЄС
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План «Брекзиту» «на паузі» після того, як Джонсон спочатку виграв, а потім програв голосування в парламенті

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Боріс Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, однак парламентарі таку можливість заблокували.

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