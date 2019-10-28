Пропозиція Джонсона провести дострокові вибори не знайшла підтримки у парламенті

Пропозиція прем’єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона провести дострокові парламентські вибори 12 грудня не набрала достатньо голосів під час голосування у Палаті громад 28 жовтня.

Проти ініційованої Консервативною партією пропозиції проголосували 70 членів парламенту, за – 299 при необхідних 434.

Джонсон збирається представити новий законопроект про проведення дострокових виборів вже завтра, 29 жовтня. За словами очільника уряду Сполученого королівства, нинішній парламент втратив здатність приймати рішення.

Наступні планові вибори у Британії мають відбутися в 2022 році.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Боріс Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, однак парламентарі таку можливість заблокували.