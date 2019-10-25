У Євросоюзі не дійшли згоди щодо терміну перенесення Brexit

Країни Євросоюзу 25 жовтня не дійшли згоди про перенесення дати виходу Великої Британії з ЄС з 31 жовтня на пізнішій термін. Як заявив Мішель Барньє, який від імені ЄС веде переговори з Лондоном, посли країн Євросоюзу на двогодинній нараді в Брюсселі не змогли знайти рішення. У понеділок, 28 жовтня, відбудеться нова зустріч на цю тему.

Барньє та джерела агентств серед дипломатів стверджують, що Євросоюз точно відкладе Brexit і не допустить виходу Британії з ЄС 31 жовтня без угоди. Але час, на який буде надане відтермінування, ще не визначений.

Як повідомляють джерела, більшість країн ЄС, включно з Німеччиною, виступають за відтермінування Brexit до 31 січня. Саме такий термін був зазначений у проханні, яку проти своєї волі, за наполяганням парламенту, надіслав раніше до Брюсселя прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Натомість Франція виступає за коротше відтермінування, щоб стимулювати британський парламент до якнайшвидшої ратифікації угоди. Називається, зокрема, дата 15 листопада.

Brexit уже двічі переносили, востаннє на 31 жовтня. Борис Джонсон заявляв, що готовий вивести Британію з ЄС до цього дня навіть без угоди. Однак парламент зобов’язав його просити відтермінування.

Минулого тижня Джонсону вдалося укласти з ЄС договір про Brexit. Британський парламент схвалив законопроєкт про вихід з ЄС у двох читаннях, проте відмовився провести третє читання в прискореному режимі, щоб встигнути до 31 жовтня.

Владні консерватори побоюються, що в третьому читанні опозиції вдасться внести до законопроєкту неприйнятні поправки. Тому Джонсон вважає за краще провести дострокові вибори, 24 жовтня він закликав парламент призначити їх на 12 грудня.

Лейбористи заявляють, що, перш ніж обговорювати дострокові вибори, необхідно знати точну дату, на яку буде перенесено Brexit. Якщо ЄС не узгодить відтермінування, Британія 31 жовтня вийде з Євросоюзу без договору.