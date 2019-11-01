Лідер Лейбористської партії Британії звинувачує Трампа в спробі втрутитися в майбутні вибори

Лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін звинувачує президента США Дональда Трампа в спробі втрутитися в майбутні британські загальні вибори.

«Трамп намагається втрутитися у вибори Сполученого Королівства, щоб обрали його друга [прем’єра Британії] Боріса Джонсона», – написав Корбін у Twitter.

Перед цим Трамп в інтерв’ю британському радіо LBC заявив, що «Корбін буде дуже поганим для вашої країни».

«Він буде таким поганим, він поведе вас таким поганим шляхом. Він приведе вас до таких поганих місць», – сказав Трамп.

Згідно із соціологічними опитуваннями, опозиційна лейбористська партія програє правлячій Консервативній партії Джонсона.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Боріс Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, однак парламентарі таку можливість заблокували.

Дострокові вибори у Великій Британії призначені на 12 грудня.