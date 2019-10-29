Британські лейбористи пропонують наділити правом голосу громадян ЄС та 16-річних

Парламент Великої Британії продовжує обговорювати питання про дострокові вибори. Прем’єр-міністр Боріс Джонсон і представники його Консервативної партії вважають їх єдиним виходом, щоб вийти з глухого кута у питанні Brexit.

Після провальної спроби напередодні, прем’єр у вівторок виніс на обговорення новий законопроект про проведення виборів 12 грудня.

Лідер опозиційних лейбористів Джеремі Корбін несподівано для багатьох погодився на дострокові вибори – проти чого виступив і ряд членів його партії. Корбін однак запропонував дві поправки: надати право голосу громадянам інших країн ЄС, які постійно проживають у Сполученому королівстві (таких близько 3 мільйонів) і британцям, яким виповнилося 16 років (наразі голосувати громадяни Британії можуть з 18 років).

Британські ЗМІ зазначають, що запропоновані лейбористом Корбіном поправки неприйнятні для уряду Джонсона, тому, якщо члени парламенту їх підтримають, прем’єр відкличе свій законопроект.

28 жовтня пропозиція прем’єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона провести дострокові парламентські вибори 12 грудня не набрала достатньо голосів під час голосування у Палаті громад.

Наступні планові вибори у Британії мають відбутися в 2022 році.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Боріс Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, однак парламентарі таку можливість заблокували.