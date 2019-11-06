У Британії вимагають оприлюднення доповіді щодо російського втручання

Лондон – Уряд британського прем’єра-консерватора Бориса Джонсона зазнає дедалі більшого тиску з вимогами оприлюднити спеціальну парламентську доповідь щодо протизаконної діяльності росіян і їхніх агентів впливу у Великій Британії. Провідні постаті британської політики і служб безпеки вимагають від уряду консерваторів припинити блокування оприлюднення доповіді і опублікувати всі дані, зібрані розвідувальними службами Сполученого Королівства і фахівцями з питань безпеки британського парламенту.

Спеціальне розслідування комітету з питань розвідки та безпеки Палати громад британського парламенту розглянуло спроби Москви вплинути на хід кампанії за вихід Британії з Європейського союзу перед референдумом 2016 року. За цими даними, були встановлені випадки того, як російські гроші надходили до організацій та установ Сполученого Королівства, включно з великими фінансовими вливаннями з боку росіян до керівної Консервативної партії.

Резиденція британського прем’єра Бориса Джонсона на лондонській Давнінґ-стріт 10 усіляко намагається затримати оприлюднення парламентської доповіді, посилаючись на доволі дражливу інформацію, яку містить цей документ. За словами британського керівництва, йдеться про питання, безпосередньо пов’язані з національною безпекою країни.

Втім, позицію британського уряду критикують чільні політики, включно з колишнім урядовцем лордом Батлером, колишнім радником з питань національної безпеки і головою комітету з питань розвідки лордом Рікеттсом та фахівцем з питань антитерористичного законодавства лордом Андерсоном. До того ж, представники британської розвідки і служб безпеки Її Величності також кажуть, що їх тримають у повному невіданні щодо причин відмови оприлюднення цього документу.

«Список тих, хто дедалі сильніше тисне на Давнінґ-стріт 10 з метою оприлюднення доповіді парламентського комітету з питань розвідки і безпеки щодо російського втручання, включно з референдумом, розширюється:

лорд Рікеттс – колишній радник з питань національної безпеки;

лорд Андерсон – колишній незалежний спостерігач;

лорд Батлер – колишній секретар Кабінету міністрів;

Джонатан Еванс – колишній голова служби розвідки МІ5»

Згідно з британськими законами, оприлюднення доповіді може відбутися лише з офіційної згоди на це, наданої прем’єр-міністром.

Голова парламентського комітету з питань безпеки і розвідки Домінік Ґрів заявив, зокрема, що його дивує, на яких саме підставах прем’єр Джонсон відмовляється оприлюднити цю доповідь.

«Я навіть не можу уявити, на яких підставах прем’єр Джонсон хоче завадити оприлюдненню цієї доповіді. Це надзвичайно прикро, що у цей документ було вкладено багато роботи, а ми не можемо отримати якусь бодай адекватну відповідь», – заявив Ґрів.



Домінік Ґрів при цьому безпосередньо вказує пальцем у бік Росії, вважаючи, що документ без жодних сумнівів повідомляє про втручання Москви в політичне і громадське життя Сполученого Королівства.

«Ми вважаємо, що ця доповідь наповнена фактами. І, як на мене, загальновідомим є те, що росіяни постійно намагаються втрутитись у демократичні процеси у різних країнах світу. Ця доповідь має бути однозначно оприлюднена», – додав Ґрів.

«Неймовірне інтерв’ю з депутатом-консерватором Домініком Ґрівом щодо доповіді про російське втручання, оприлюднення якої блокує Борис Джонсон. Те, що каже Давнінґ-стріт 10 – це не правда, а брехня»

Колишній радник з питань національної безпеки і голова комітету з питань розвідки лорд Рікеттс зазначає, що доповідь парламентського комітету з питання російського втручання була серйозним чином проаналізована представниками розвідувальних служб Сполученого Королівства. Ба більше, за словами лорда Рікеттса, саме британські фахівці з розвідки висловили думку, що не існує жодних побоювань за національну безпеку, які могли б слугувати певним приводом для затримки в оприлюдненні цієї роботи.

«Лорд Рікеттс – існує чітке зацікавлення громадськості в оприлюдненні цієї доповіді перед виборами, бо ж існує багато питань національної безпеки, пов’язаних з Росією. А те, як уряд дає собі раду з цією доповіддю, надає підстави для того, аби думати, що тут напевно щось таке підозріле діється»

Врешті, надійшла відповідь від представників британського уряду. Граф Гаув, державний міністр при Міністерстві оборони Сполученого Королівства повідомив, що наразі уряд готує оприлюднення висновків доповіді. Проте, за словами Гаува, наслідки оприлюднення доволі дражливої інформації мають бути взяті до уваги прем’єр-міністром, відтак сама публікація документа не має здійснюватись у пришвидшеному темпі.

Втім, оглядачі зазначають, що, попри доволі помітний тиск на уряд із закликами оприлюднити доповідь парламентського комітету, пов’язану з аналізом російського втручання, прем’єр-міністр використовує всі можливі ходи, аби якомога на довше відкласти публікацію висновків фахівців з розвідки і безпеки.

Британський політичний оглядач Ендрю Дефт вважає: «Речник уряду Граф Гаув зазнає дедалі потужнішого тиску з усіх напрямків у Палаті лордів у зв’язку з відмовою оприлюднити доповідь парламентського комітету з розвідки і безпеки, яка стосується діяльності Росії ще перед тим, як буде розпущений парламент. Постійне посилання на одні й ті самі причини не є тут чимось незвичайним».

У британських джерелах вже почали з’являтися витяги з висновків парламентської доповіді. Зокрема, йдеться про дослідження валлійського університету Свонсі, проведене разом з фахівцями університетського коледжу штату Каліфорнія, під час якого було визначено приблизно 150 тисяч акаунтів у соціальній мережі Twitter зі слідами до Росії, які використовувались під час кампанії перед референдумом 2016 року про вихід Британії з ЄС. Дослідники університету лондонського Сіті звернули увагу на 13 493 акаунти у тій таки соціальній мережі Twitter, які активно пропагували «Брекзит» і які просто зникли одразу після голосування.

Також доволі жваво обговорюються зв’язки з Росією головного донора кампанії за вихід Британії з ЄС Аррона Бенкса та його бізнес-партнера Енді Віґмора, які, за даними дослідників, проводили численні зустрічі з російськими дипломатами у Лондоні.

Крім того, надзвичайно дражливою, надто напередодні виборів, постає інформація дослідників про великі суми грошей, які надавали Консервативній партії при владі заможні росіяни, наближені до Володимира Путіна. Наводиться, скажімо, приклад того, як колишній союзник президента Росії Володимир Чернухін заплатив 160 тисяч фунтів стерлінґів лише за те, аби зіграти у теніс з Борисом Джонсоном.

Торік Консервативна партія відмовилась надати відповідь на заклик вдови вбитого російськими агентами у Лондоні Олександра Литвиненка – Марини повернути російським донорам 820 тисяч фунтів стерлінґів, які російські багатії подарували скарбниці британських консерваторів.