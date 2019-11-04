У Британії відклали публікацію доповіді про російську загрозу безпеці

Британський уряд відклав публікацію доповіді спецслужб про загрози безпеки, які Росія представляє для Великобританії, до обрання нового парламенту. Про це повідомляє газета The Guardian.

50-сторінковий документ, який був підготовлений за запитом двох комітетів парламенту, передали Кабінету міністрів ще 17 жовтня. Очікувалося, що його опублікують минулого тижня - після того, як з нього приберуть можливу конфіденційну інформацію. Однак цього не сталося, а в понеділок, 4 листопада, представник уряду заявив, що ще не завершено всі формальності, необхідні для публікації доповіді.

При цьому британський парламент вже завтра, 4 листопада, розпустять і знову він збереться тільки в грудні, вже в новому складі, після дострокових виборів 12 грудня. Доповідь не може бути опублікована, коли парламент розпущений.

Глава парламентського комітету з безпеки Домінік Грів заявив, що вельми здивований рішенням не публікувати доповідь до виборів і очікує від прем’єра Боріса Джонсона пояснень. Лідер опозиційних лейбористів Джеремі Корбін раніше заявив, що уряд, ймовірно, щось приховує.

На затримку з публікацією доповіді раніше звернула увагу The Guardian. За даними видання, перед спецслужбами, крім іншого, стояло завдання визначити, чи вплинула Росія на підсумки референдуму про вихід Британії з ЄС або виборів до парламенту. Також в доповіді досліджується питання про можливе російське фінансуванні британських політичних кампаній і організацій. За низкою повідомлень, автори доповіді під час його підготовки зв’язувалися і з Крістофером Стілом – колишнім співробітником британських спецслужб, автором так званого «досьє» про зв’язки Дональда Трампа з Москвою.

Сьогодні стало відомо, що у Великій Британії хочуть дослідити зв’язки з Росією старшого радника прем’єр-міністра Боріса Джонсона після скарги інформатора. Емілі Торнберрі, тіньовий міністр закордонних справ, заявила, що інформатор офіційного рівня звернувся до лейбористів із «серйозним занепокоєнням» щодо зв’язків Домініка Каммінгса в Росії, зокрема з людьми, причетними до «політики, розвідки і безпеки».