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04 листопада 2019, Київ 20:52
Новини | Міжнародні

У Британії відклали публікацію доповіді про російську загрозу безпеці

Представник уряду Джонсона заявив, що ще не завершено всі формальності, необхідні для публікації доповіді

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Британський уряд відклав публікацію доповіді спецслужб про загрози безпеки, які Росія представляє для Великобританії, до обрання нового парламенту. Про це повідомляє газета The Guardian.

50-сторінковий документ, який був підготовлений за запитом двох комітетів парламенту, передали Кабінету міністрів ще 17 жовтня. Очікувалося, що його опублікують минулого тижня - після того, як з нього приберуть можливу конфіденційну інформацію. Однак цього не сталося, а в понеділок, 4 листопада, представник уряду заявив, що ще не завершено всі формальності, необхідні для публікації доповіді.

При цьому британський парламент вже завтра, 4 листопада, розпустять і знову він збереться тільки в грудні, вже в новому складі, після дострокових виборів 12 грудня. Доповідь не може бути опублікована, коли парламент розпущений.

Глава парламентського комітету з безпеки Домінік Грів заявив, що вельми здивований рішенням не публікувати доповідь до виборів і очікує від прем’єра Боріса Джонсона пояснень. Лідер опозиційних лейбористів Джеремі Корбін раніше заявив, що уряд, ймовірно, щось приховує.

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На затримку з публікацією доповіді раніше звернула увагу The Guardian. За даними видання, перед спецслужбами, крім іншого, стояло завдання визначити, чи вплинула Росія на підсумки референдуму про вихід Британії з ЄС або виборів до парламенту. Також в доповіді досліджується питання про можливе російське фінансуванні британських політичних кампаній і організацій. За низкою повідомлень, автори доповіді під час його підготовки зв’язувалися і з Крістофером Стілом – колишнім співробітником британських спецслужб, автором так званого «досьє» про зв’язки Дональда Трампа з Москвою.

Сьогодні стало відомо, що у Великій Британії хочуть дослідити зв’язки з Росією старшого радника прем’єр-міністра Боріса Джонсона після скарги інформатора. Емілі Торнберрі, тіньовий міністр закордонних справ, заявила, що інформатор офіційного рівня звернувся до лейбористів із «серйозним занепокоєнням» щодо зв’язків Домініка Каммінгса в Росії, зокрема з людьми, причетними до «політики, розвідки і безпеки».

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