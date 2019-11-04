У Британії хочуть дослідити зв’язки старшого радника Джонсона з Росією

У Великій Британії хочуть дослідити зв’язки з Росією старшого радника прем’єр-міністра Боріса Джонсона після скарги інформатора.

Емілі Торнберрі, тіньовий міністр закордонних справ, заявила, що інформатор офіційного рівня звернувся до лейбористів із «серйозним занепокоєнням» щодо зв’язків Домініка Каммінгса в Росії, зокрема з людьми, причетними до «політики, розвідки і безпеки».

Торнберрі запитала в уряду, чи пройшов Каммінгс ретельну перевірку перед призначенням на посаду, на якій він має доступ до чутливої інформації.

Джонсон призначив Каммінгса, одного з архітекторів «Брекзиту», своїм старшим радником у липні.

Каммінгс провів три роки у Росії: з 1994 по 1997 рік після закінчення університету.

Каммінгс наразі не коментував листа від Торнберрі, про який вперше повідомила Sunday Times.