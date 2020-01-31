Сполучене Королівство залишає Європейський Союз у п’ятницю 31 січня о 23:00 за Ґрінвічем, майже три роки по тому, як громадяни країни ухвалили таке рішення на загальнонаціональному референдумі. 47 років у складі Європейської спільноти завершуються. Ентузіастичні прихильники «Брекзит» зібралися на Парламентському майдані у Лондоні перед будівлею Вестмінстера і вежею Біґ Бен. Тут активно відбувається вимахування британськими прапорами «Юніон Джек», виспівування патріотичних пісень і спостерігається загальний настрій піднесення.