Велика Британія виходить із Євросоюзу 31 січня о 23:00 за Ґрінвічем: як це вплине на світ

Сполучене Королівство залишає Європейський Союз у п’ятницю 31 січня о 23:00 за Ґрінвічем, майже три роки по тому, як громадяни країни ухвалили таке рішення на загальнонаціональному референдумі. 47 років у складі Європейської спільноти завершуються на тлі доволі поділених настроїв щодо цього поміж політиків і простих громадян Великої Британії. Останній день перед виходом країни з ЄС наповнений подіями на відзнаку цієї дати, при цьому ці події носять як святковий так і жалобний характер, що і яскраво відображає ставлення британського суспільства до «розлучення» з Брюсселем.

У день остаточного виходу Британії з Євросоюзу, на тлі піднесення однієї частини населення і певного смутку іншої частини, на різних рівнях лунають заклики до стриманості у відзначенні цього дня і згуртованості населення попри різні підходи до «Брекзиту».

На Парламентському майдані у Лондоні перед будівлею Вестмінстера і вежею Біґ Бен вже з обіду було видно два протилежні заходи. Перший – де «Брекзит» святкують ті, хто радіє з причини останніх годин членства Британії у ЄС. Тут активно відбувається вимахування британськими прапорами «Юніон Джек», виспівування патріотичних пісень і спостерігається загальний настрій піднесення.

Дещо менший за розміром захід відбувається з іншого боку цього майдану. Це табір тих, хто сумує за «розлученням» з ЄС і вважає цей день по-справжньому жалобним. Варто додати, що обидва заходи, втім, проходять з класичною британською ексцентричністю – костюми, чудернацькі гасла у стилі притаманному англійському гумору.

Себто цілу атмосферу на майдані перед британським парламентом, так само як і в суспільстві, цілком можна визначити як святково-жалобну.

Ентузіастичні прихильники «Брекзит» на парламентському майдані у Лондоні планують підключити потужні гучномовці о 23:00 за Ґрінвічем, щоб урочисто запустити запис бою дзвонів Біґ Бена на відзнаку виходу країни з ЄС.

Спочатку планувалось заплатити величезну суму для того аби про це повідомили справжні дзвони Біґ Бена, а не їх звукозапис, проте навіть попри чималу суму, що зібрала для цього громадська кампанія прихильників «Брекзит», все це довелося скасувати, бо кошти цих були б просто захмарними навіть для ентузіастів «Брекзит».

Слід також зазначити, що новина про вихід країни з ЄС не перебуває у цей день навіть на першому місці у новинних бюлетенях телерадіомовників.

Але попри усе, тема «Брекзиту» безперечно домінує у цей день у Британії, що на рівні офіційних чинників, то й на звичайному побутовому рівні. Представники британського політикуму активно висловлюють своє ставлення до цієї події. Тоді як консерватори при владі і прихильники виходу з ЄС поміж інших політичних сил намагаються випромінювати свій оптимізм і впевненість у кращих перспективах для Британії поза межами Євросоюзу, лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен оприлюднила серйозне попередження офіційному Лондону, що вихід Сполученого Королівства з ЄС не залишає шотландцям, які переважно проголосували за те, аби залишатися у ЄС, іншого вибору аніж провести ще один референдум про незалежність. При цьому Стерджен наголосила, що все це відбуватиметься вже без офіційної згоди Лондона, а референдум, за її словами, носитиме консультативний характер.

Твіт: «Читайте мою повну промову у день «Брекзиту» з питання незалежності Шотландії».

Втім, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Боріс Джонсон наполягає, що завданням його уряду є повести об’єднану і згуртовану країну вперед до нових успіхів. Джонсон, у притаманному йому, дещо театральному стилі порівняв «Брекзит» з тією таки театральною завісою перед новою дією.

«Головним є те, що «Брекзит» не постає кінцем, а радше початком чогось надзвичайно оптимістичного. «Брекзит» для Британії є моментом, коли сходить сонце, і відкривається театральна завіса перед новою дією вистави. Це визначальний пункт справжнього національного оновлення і змін на краще», –заявив Боріс Джонсон.

Твіт: «Сьогодні – день виходу Сполученого Королівства з ЄС».

Прем’єр Джонсон у день «Брекзиту» звертається до населення країни пізно ввечері безпосередньо з резиденції на лондонській Давнінґ-стріт. Джонсон бажає запевнити британців, що відтепер, за його словами, «шлях веститиме лише вгору, до нових верхівок».

Твіт: «Прем’єр-міністр звернеться до народу з Давнінґ-стріт 10 у п’ятницю ввечері».

Лідер опозиції, провідник Лейбористської партії Джеремі Корбін доволі обережно висловився щодо перспектив «одноосібного плавання» Сполученого Королівства за межами Європейського Союзу, беручи до уваги факт того, що саме питання «Брекзиту» розкололо виборців його партії на позачергових виборах у грудні, що спричинилося до найбільшої поразки партії з 1935 року.

«Місце Британії у світі зміниться. І тут постає запитання – у якому напрямку йтиме країна. Сполучене Королівство може збудувати насправді міжнародну, різнопланову і передову державу. Або може просто поступитися принципами, правами і стандартами з тим, аби забезпечити поспіхом укладені торговельні угоди з Дональдом Трампом та іншими», –сказав Джеремі Корбін.

Доволі суперечливий британський політик, лідер партії «Брекзит» і рушійна сила процесу поривання з Євросоюзом Найджел Фараж не міг приховати своєї безмежної радості з приводу того, що він визначив як «величезну перемогу народу над істеблішментом».

Твіт: «З днем «Брекзиту»!...Нарешті прийшов день нашого звільнення. Величезна перемога людей над істеблішментом. Об 11-й годині вечора буде позначено точку неповернення. І коли ми залишимо ЄС, ми більше ніколи не повернемось до Європейського Союзу. Час святкувати!».

Чинний провідник британських ліберал-демократів Ед Дейві, чия політична сила однозначно заявила про курс на збереження членства Британії у ЄС, заявив, що завдання його політичної сили у світлі «Брекзиту» полягає у тому, аби встати на захист майбутнього країни.

Твіт: «Ми маємо зараз великий обсяг роботи, і як чинний лідер Ліберал-демократів, я маю завдання забезпечити, аби ми не лише стали на захист прихильників Європи, але й тих, хто стурбований своїм майбутнім».

Британія від’єднується від правничої та політичної інфраструктури, частиною якої вона була упродовж майже 5 десятиліть. Це по-справжньому велетенський крок у незвідане. І крок, у якому можуть передбачатися небезпечні сценарії. Але на переконання прихильників «Брекзит», все це створює умови для додаткової свободи, а закони, які ухвалюватимуться у британському парламенті матимуть верховенство. Тоді як ті, що висловлюють жаль за втратою членства у Європейському Союзі, передрікають великі проблеми і готуються до найгірших сценаріїв розвитку подій після «Брекзиту».

Полярність сприйняття «Брекзиту» у британському суспільстві чітко видно у день виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу не лише на вулицях населених пунктів країни, де свої заходи проводять обидва табори, а й у соціальних мережах. Справжній потік мемів з обох сторін «Брекзитового» розділу буквально переповнює популярні соціальні мережі з висловами туги, а чи ж радості з приводу останніх годин членства Великої Британії у Європейському Союзі.

Твіт: «Попри все я і надалі європеєць. Завжди буду європейцем».

Тоді як з іншого боку лунає гордість за рішення залишити ЄС, з поданням уславленого «англійського сніданку» як символу британськості, відмінної від європейськості.

ТВІТ: «Сніданок на «Брекзит»…Має бути ані що інше, аніж справжній англійський сніданок!»

В останній день членства Британії у Євросоюзу у британському суспільстві перш за все постає практичне питання – що ж, зрештою, зміниться з виходом країни з ЄС? Відповідь на це може бути дуже такою саме поляризованою як і саме сприйняття «Брекзит» у Британії. Зміниться все і нічого. Очевидним, втім, постає факт, що Сполучене Королівство сьогодні перелаштовується на просування у абсолютно іншому незвіданому напрямку.

Ч