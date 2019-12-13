Британський уряд отримав мандат на Brexit – Джонсон

Уряд Великої Британії отримав «потужний мандат» на завершення виходу країни з Європейського союзу, повідомляє Reuters із посиланням на заяву британського прем’єра Бориса Джонсона після парламентських виборів 12 грудня

За даними екзитполів, владна Консервативна партія отримає за результатами голосування значно більше місць, ніж мала дотепер: 326 із 650. Головні суперники консерваторів, лейбористи, матимуть від 193 до 199 місць. У попередньому скликанні консерватори мали 258 мандатів, лейбористи – 201.

Якщо консерватори за підсумками підрахунку голосів матимуть більшість, це, ймовірно, означатиме, що Британія вийде з ЄС до 1 лютого наступного року, як обіцяв Джонсон.

Уряд на чолі з Джонсоном погодив з ЄС план Brexit і, якщо отримає більшість на виборах, зможе провести документ через парламент і до 31 січня оголосити про вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Парламент був розпущений у листопаді після того, як він не зміг схвалити угоду з ЄС до 31 жовтня, що призвело до відтермінування Brexit.