Хроніка пекла. На місці пожежі в Одеському коледжі завершено 10-денну пошукову операцію

На місці пожежі, яка сталася 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права й готельно-ресторанного бізнесу, завершено пошукову операцію, з-під завалів дістали тіла 14 загиблих. Впізнати вдалося чотирьох – особи інших встановить генетична експертиза. Ще двоє людей, 16-річна дівчина й 43-річний рятувальник, померли у лікарні. Таким чином кількість жертв трагедії в Одесі сягнула 16 людей.

Десять днів пекла в прямому й переносному значенні слова. Десять днів сподівань, сліз, виснажливої праці.

Усвідомлення, що трагедія сталася масштабна і за розмірами, і за наслідками прийшло після повідомлень про перші смерті.

Ксенія Бабенко, 16-річна студентка коледжу економіки, права й готельно-ресторанного бізнесу, вистрибнула з 5-го поверху охопленої вогнем будівлі. На допомогу дівчині в той самий час дробиною підіймався рятувальник. Впали вони разом.

Дівчина померла майже одразу після госпіталізації, за життя 43-річного Сергія Шатохіна ще кілька наступних днів боролися лікарі.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що прапорщику служби цивільного захисту населення буде присвоєно звання Героя України (посмертно).

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций пообіцяв, що 18-річного сина Сергія Шатохіна переведуть на бюджетну форму навчання.

Чотири тисячі «квадратів» у вогні

Щонайменше чотири години тривала локалізація, а до пізнього вечора – ліквідація пожежі в історичній будівлі в центрі міста. Прибутковий будинок Асвадурова було збудовано на перехресті вулиць Троїцької та Пушкінської в Одесі в 1914 році.

За даними ДСНС, вогнем було охоплено 4 тисячі квадратних метрів.

Крім коледжу економіки, права й готельно-ресторанного бізнесу в будівлі розміщувалось міське бюро технічної інвентаризації (МБТІ) та Інститут морської біології НАН України.

Дмитро Жеман, директор Департаменту міського господарства Одеси

Постраждалі рятувальники перебувають в Одеському військовому шпиталі

Серед понад двох десятків госпіталізованих у день пожежі було семеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на 13 грудня п’ятеро із них перебувають на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону: в Одеський військовий шпиталь їх перевели з інших лікувальних закладів міста завдяки наполегливості волонтера Андрія Танцюри.

«Одного рятувальника прооперували. Ще один – у нейрохірургічному відділенні, отримав струс мозку через падіння на нього дівчини (студентка коледжу вціліла!). Також цьому пожежному було надано психіатричну допомогу, оскільки на його очах загинув Сергій Шатохін», – повідомив Радіо Свобода волонтер Одеського військового шпиталю Андрій Танцюра.

Ризикована операція

У першу добу пошуково-рятувальні роботи ускладнювались ризиком обвалу будівлі після пожежі – поліція та слідчі змогли зайти на місце тільки після огляду й перевірки фахівцями Одеської академії будівництва та архітектури. Всередину будівлі рятувальники потрапили, застосувавши спеціальний кран.

Наступного дня на підкріплення одеситам прибув спецзагін із Києва. Кінологічним підрозділам відпрацювати на пошук людей у завалах так і не вдалося, собаки втрачали слід.

Ввечері 5 грудня на згарищі знайшли перше тіло. Викладачка коледжу Ганна Бортюк загинула у 43 роки, без її опіки залишились старенькі батьки. Останніх трьох людей з-під завалів дістали лише через тиждень – 12 грудня.

Родинам загиблих міська влада Одеси визначила одноразову адресну матеріальну допомогу – 120 тисяч гривень на одну сім’ю. Постраждалі внаслідок пожежі отримають від 20 до 80 тисяч гривень на одну особу (залежно від стану важкості ушкоджень), йдеться в розпорядженні міського голови Одеси.

Від уряду України родини кожного із загиблих отримають по 200 тисяч гривень, сім’ї постраждалих – по 50 тисяч гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, зазначивши, що на ліквідацію наслідків пожежі в одеському коледжі Кабмін погодив виділення загалом чотирьох мільйонів гривень.

Допомагали хто чим міг

На місце, де цілодобово працювали пожежні, а рідні чекали новин про зниклих безвісти під завалами, Військово-морські сили привозили гарячу їжу та бутерброди. Підприємці безкоштовно пригощали кавою й надавали житло.

Волонтери збирали берці – взуття рятувальників не витримувало навантаження від кількості води навкруги, а одного разу, просто посеред ночі, організували терміновий пошук величезної кількості соломи й піддонів. Справа у тім, що наступного дня повинно було відбутися контрольоване завалення частини аварійного флігелю, а солома й піддони мали стати подушкою, що пом’якшить удар від падіння уламків.

Катерина Ножевнікова, волонтер

Як повідомляє інтернет-видання «Думська», два випускники коледжу економіки, права й готельно-ресторанного бізнесу подарують одеським рятувальникам так званий «куб життя» – надувну подушку великого розміру, яка дозволяє врятуватися людям, які вистрибують із охоплених вогнем будівель.

Дмитро Маркін, втратив на пожежі дочку

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Пожежу в коледжі кваліфіковано як «надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня», повідомив заступник Одеського міського голови Андрій Котляр. В свою чергу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий запевнив, що до 20 грудня урядова комісія із розслідування причин пожежі відзвітує про свою роботу.

Пожежа в коледжі – третя трагічна й масштабна, що сталася в 2019 році в Одесі: 10 червня горіла психіатрична лікарня, вогонь забрав життя 6 людей; 17 серпня внаслідок пожежі в готелі «Токіо Стар» загинуло дев’ятеро людей.