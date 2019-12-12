Через пожежу в одеському коледжі втрачена бібліотека та цінні колекції – НАН України

Одеський Інститут морської біології НАН України, який розміщувався в згорілій будівлі, втратив унікальні колекції і дослідницькі матеріали, які збирали останні 65 років. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, розповіли члени комісії НАН України, що була створена 5 грудня для з’ясування обставин і наслідків пожежі, аналізу збитків і розробки плану відновлення діяльності інституту.

Майже всі працівники інституту врятувались – в приміщенні була сигналізація, працівники вийшли організовано та вивели відвідувачів. Але директор інституту Борис Александров і його помічниця Галина Іванович загинули.

За словами голови комісії, заступника головного вченого секретаря НАН України Володимира Ємельянова, комісія має виступити в Національній академії наук із доповіддю до 25 грудня.

«Загальна оцінка втрат, якщо її виражати в фінансових термінах, це близько 2 мільйонів гривень загалом. Це приміщення інституту і обладнання, зокрема комп’ютери. Втрачені унікальні рукописи і бібліотека професора Ювеналія Зайцева із автографами вчених, втрачені звіти і дослідницькі матеріли, які збирали 65 років», – наголосив Ємельянов.

Сам Зайцев був директором інституту з 1972 по 1989 рік, зараз працює там головним науковим співробітником.

Наразі інститут морської біології працює в приміщеннях фізико-хімічного інституту НАН України, а також в приміщені Південного наукового центру. Як уточнила тимчасова виконувачка обов’язків директора Інституту морської біології Галина Мінічева, адміністрація запрацювала вже через кілька днів після пожежі.

«Ми зараз працюємо в режимі закриття року, усі наукові зобов’язання та фінансові зобов’язання перед колективом ми виконаємо. З 18 грудня відновить роботу дирекція, з 19 по 26 грудня вже заплановані засідання вченої ради. Основний лабораторний потенціал збережено – деякі вчені днями і ночами чергували на місті пожежі, і коли їх пускали в середину забирали обладнання. Так ми винесли мікроскопи, декілька морозильних камер і частину живих культур», – каже Мінічева.

За її словами, більша частина наукових матеріалів збереглася – вони або були оцифровані, або їхні копії зберігають працівники вдома. Але, звісно, «живі» колекції не повернути, зазначила науковець.

В тій же будівлі також розміщувалися і підрозділи інших наукових установ, зокрема спеціальне конструкторсько-технічне бюро фізико-хімічного інституту НАН України, відділ експонування Одеського археологічного музею НАН України та відділення гідроакустики інституту геофізики НАН України.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного поки підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості.