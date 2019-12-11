Директорку коледжу в Одесі, де через пожежу загинули 12 людей, помістили під домашній арешт

Київський районний суд Одеси вирішив помістити під цілодобовий домашній арешт директорку Одеського коледжу економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вона перебуватиме під домашнім арештом до 8 лютого і зобов’язана носити електронний браслет. Такий запобіжний захід суд ухвалив на засіданні 11 грудня.

На даний час у суді почалося засідання щодо відсторонення Любові Кочерги від посади.

Напередодні прокурори Одещини повідомили директорці про підозру у службовій недбалості.

«За інформацією слідства, через неналежне виконання посадовцем своїх безпосередніх обов’язків щодо забезпечення пожежної безпеки у приміщенні освітнього закладу виникла пожежа. Через її трагічні наслідки, за попередніми даними, загинуло 12 громадян, ще 4 мають статус зниклих безвісти. Крім того, в лікарні Одеси госпіталізували 31 постраждалого з опіками різного ступеню тяжкості та отруєннями чадним газом», – повідомили в прокуратурі.

Внаслідок пожежі, що спалахнула 4 грудня, була також зруйнована багатоповерхова будівля – пам’ятка архітектури 1914 року, в якій розташовувався освітній заклад, пошкоджене і знищене усе майно, що було в будівлі на момент пожежі.

У прокуратурі заявили, що за результатами планової перевірки навчального закладу у червні 2014 року співробітники ДСНС України в області склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення.