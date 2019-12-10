На місці пожежі в Одесі тривають пошуково-рятувальні роботи – ДСНС

Підрозділи ДСНС продовжують роботи на згарищі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

«Станом на 7:00 10 грудня відкритого вогню не спостерігається. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи та роботи по підготовці до демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Вони нагадують, що під час пошукових робіт виявили тіла 10 загиблих (тіла шести з них ще не ідентифіковані). Всього внаслідок пожежі загинули 12 людей.

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. В Україні 8 грудня оголошували загальнонаціональну жалобу за жертвами трагедії.