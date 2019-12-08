Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 грудня 2019, Київ 17:36
Новини | Політика

Гончарук «з неофіційних джерел» дізнався про проблеми рятувальників в Одесі

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Дивитись коментарі

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення, що під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятувальники мали проблеми з необхідним обладнанням.

«З багатьох неофіційних джерел ми отримуємо інформацію, що з цим були проблеми. Зараз ми розбираємося, як там було. Якщо дійсно на початку наші рятувальники не були забезпечені всім необхідним, ми просто зробимо з цього організаційні висновки. Я допускаю, що чогось не було. Але я не думаю, що вони були голі й босі і голими руками розбирали завали. Я в це не вірю», – заявив прем’єр, перебуваючи в Одесі 8 грудня, на четвертий день після трагедії.

Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Гончарук також анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації, «який не зміг організувати фінансування учбового закладу, де була пожежа». Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області, додав прем’єр-міністр.

Станом на 15:00 8 грудня число жертв пожежі становить 10 людей, пошуки ще тривають.

/**/ /**/ Активісти вимагають відсторонення керівника ГУ ДСНС України в Одеській області Олександра Федорчука та перевірки усіх громадських міст Одеси
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Халатність вбиває»: під згорілою будівлею в Одесі пройшла акція протесту 

8 грудня в Україні указом президента Володимира Зеленського оголошене днем жалоби. У самій Одесі днями жалоби були два дні після трагедії – 5 і 6 грудня.


Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.

Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.

Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG