«Халатність вбиває»: під згорілою будівлею в Одесі пройшла акція протесту 

Під згорілою будівлею в Одесі відбулася акція протесту «Халатність вбиває» – активісти вимагали відсторонення керівника Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктора Федорчака та перевірки усіх громадських міст в Одесі.

Акцію організував студент Сергій Гнезділов.

«Наші вимоги ми нещодавно ставили перед головою Одеської ОДА такі: відсторонення голови ДСНС Віктора Федорчака, перевірити разом із громадськістю усі громадські міста в Одесі та не затягувати терміни слідства», – заявив Гнезділов, відповідаючи на запитання Радіо Cвобода.

В самого Гнезділова, за його словами, на пожежі зникла подруга – зараз її шукають у згорілій будівлі.

Також в організації акції взяла участь одеська юристка Ната Ільїчова.

«Я не хочу, щоб в нашому місті і нашій державі продовжувалися випадки загибелі дітей. Я ставлю питання – хто буде наступним? Наша байдужість і стає причиною подібного відношення до нас нашої влади», – заявила Ільїчова.

Акція завершилася хвилиною мовчання – присутні запалили ліхтарики в пам’ять загиблих.

7 грудня голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив про смерть рятувальника, який отримав травми під час евакуації з будівлі коледжу економіки і права. Відтак кількість загиблих внаслідок пожежі зросла до восьми.

Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.

Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.

Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.