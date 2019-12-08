Зеленський оголосив в Україні день жалоби за загиблими в Одесі

Президент України Володимир Зеленський оголосив 8 грудня загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це йдеться в указі №892/2019, який з’явився на сайті глави держави ввечері 7 грудня.

У день жалоби на всій території України має бути приспущено державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також скасовано розважально-концертні заходи та внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Одеська влада оголошувала жалобу в місті 5 і 6 грудня.

За останніми даними ДСНС, число загиблих у пожежі в Одесі зросло до 10.



Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.

Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.