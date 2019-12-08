В Одесі через пожежу звільнили чиновника та відсторонили керівника ДСНС

В Одесі через пожежу в коледжі звільнили директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олександра Лончака, а також відсторонили для подальшого звільнення керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка, який відповідав за профілактику. Про це журналістам повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Керівник департаменту відповідав за навчальну частину в області. Ця людина з певних причин не впоралася зі своїми обов'язками – не були оформлені документи, щоб належним чином коледж міг фінансуватися з на капітальні видатки», – заявив Гончарук.

Урядова комісія з розслідування почне працювати в Одесі з 10 грудня. Також в парламенті буде сформована тимчасова слідча комісія з одеської пожежі, зазначив лідер фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія, який також приїхав в Одесу.

До Одеси також приїхав голова ДСНС Микола Чечоткін і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«МВД ініціює подання пакету законопроєктів до Кабміну, за якими зокрема буде пропонуватися передбачати обов’язковий відсоток від сум, які направляються на освіту, медицину чи культуру на запровадження заходів пожежної безпеки», – заявив Геращенко. Він також запропонував підвищити відповідальність за порушення правил протипожежної безпеки і обов’язково публікувати порушників правил.

Ще одним законопроєктом, за словами Геращенко, буде пропонуватися приватне протипожежне страхування для підприємств. Після обслідування інспектори страхових компаній будуть повідомляти ДСНС про відповідність підприємств усім нормам.

Також, за словами Геращенка, МВС хоче законодавчо прискорити судовий розгляд приписів ДСНС та проводити пожежні тренування «не на папері».

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. Станом на 15:00 8 грудня число жертв інциденту становить 10 людей, пошуки ще тривають. Ще 30 людей постраждали внаслідок пожежі.