Пожежа в Одесі: прем’єр повідомив про 8 зниклих безвісти

Вісім людей вважаються зниклими безвісти після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

«Ще вісім осіб досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не припиняють пошуків. Держава надасть повної підтримки в усьому тим, хто втратив рідних. Прийміть мої щирі співчуття», – написав Гончарук.

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. Станом на вечір 8 грудня число жертв інциденту становить 10 людей, пошуки тривають. Ще 30 людей отримали травми.