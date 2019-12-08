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08 грудня 2019, Київ 23:43
Новини | Події

Пожежа в Одесі: прем’єр повідомив про 8 зниклих безвісти

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня

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Вісім людей вважаються зниклими безвісти після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

«Ще вісім осіб досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не припиняють пошуків. Держава надасть повної підтримки в усьому тим, хто втратив рідних. Прийміть мої щирі співчуття», – написав Гончарук.

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. Станом на вечір 8 грудня число жертв інциденту становить 10 людей, пошуки тривають. Ще 30 людей отримали травми.

Пожежа в центрі Одеси. Горить училище – відео з дрона
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Пожежа в центрі Одеси. Горить училище – відео з дрона

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