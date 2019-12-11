Суд в Одесі обирає запобіжний захід директорці коледжу, де через пожежу загинули 12 людей

Київський районний суд Одеси 11 грудня обирає запобіжний захід для директорки коледжу, в якому через пожежу загинули 12 людей.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на іншому засіданні сьогодні цей же суд буде ухвалювати рішення щодо відсторонення Любові Кочерги від посади.

Напередодні прокурори Одещини повідомили директорці про підозру у службовій недбалості.

«За інформацією слідства, через неналежне виконання посадовцем своїх безпосередніх обов’язків щодо забезпечення пожежної безпеки у приміщенні освітнього закладу виникла пожежа. Через її трагічні наслідки, за попередніми даними, загинуло 12 громадян, ще 4 мають статус зниклих безвісти. Крім того, в лікарні Одеси госпіталізували 31 постраждалого з опіками різного ступеню тяжкості та отруєннями чадним газом», – повідомили в прокуратурі.

Внаслідок пожежі, що спалахнула 4 грудня, була також зруйнована багатоповерхова будівля – пам’ятка архітектури 1914 року, в якій розташовувався освітній заклад, пошкоджене і знищене усе майно, що було в будівлі на момент пожежі.

У прокуратурі заявили, що за результатами планової перевірки навчального закладу у червні 2014 року співробітники ДСНС України в області склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення.