На згарищі коледжу в Одесі є загроза обрушення – ДСНС

Рятувальники продовжують розбирати завали на згарищі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. На одній із ділянок роботи довелося призупинити, повідомили в ДСНС про ситуацію станом на 7:00 11 грудня.

«Роботи у секторі А-3 призупинено у звʼязку з загрозою обрушення перекриття 2-го поверху. Проводяться роботи на першому поверсі сектора А-1 в напрямку сектора А-3 по встановленню підпірних балок під другий поверх… Проведено роботи по демонтажу 5 та 6 поверхів аварійної стіни (сектор D). Демонтаж стіни тимчасово призупинено», – ідеться в повідомленні.

Підтверджене число загиблих, 12 людей, залишається незмінним упродовж кількох останніх діб. Рятувальники не уточнюють, чи є під завалами інші жертви.

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня.

10 грудня поліція повідомила, що в службовій недбалості підозрюють керівника коледжу.