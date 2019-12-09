В Одесі попрощалися із загиблим через пожежу в коледжі рятувальником Шатохіним

В Одесі 9 грудня відбулося прощання із рятувальником Сергієм Шатохіним, який загинув внаслідок травм під час гасіння пожежі в місцевому коледжі, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Сергію було 43 роки, в нього залишилась дружина та троє дітей. Сьогодні попрощатись з ним прийшли колеги та небайдужі одесити, чиїх сердець торкнулася ця трагедія», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що поховають Сергія Шатохіна завтра у селі Градениці під Одесою, де він проживав із родиною.

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня і, за останніми даними, забрала життя 12-ти людей. Загалом постраждали 30 людей (в лікарнях залишається дев’ятеро). Аварійно-рятувальні роботи тривають досі.

З 10 грудня почне працювати урядова комісія для встановлення відповідальних за трагедію. Поліція заявила про двох підозрюваних, їх імена поки не вказують.