Влада Одеси вказала суму допомоги родинам загиблих і постраждалих через пожежу в коледжі

Родини загиблих та постраждалих в результаті пожежі в одеському коледжі отримають по 120 тисяч гривень одноразової допомоги, повідомила 10 грудня міськрада Одеси з посиланням на рішення мера.

«Визначити розмір одноразової адресної матеріальної допомоги: сім’ям загиблих осіб у розмірі 120 000 гривень на одну сім’ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка перераховується виконавцям послуг. Особам, які постраждали внаслідок пожежі, залежно від стану важкості ушкоджень: легкий стан – у розмірі 20 тисяч на одну особу; середній стан – 40 тисяч гривень на одну особу; важкий стан – 80 тисяч гривень на одну особу», – йдеться у розпорядженні.

Водночас уряд напередодні анонсував затвердження 11 грудня виділення майже 4 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію родинам загиблих.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. Підтверджене число загиблих, 12 людей, залишається незмінним упродовж кількох останніх діб. Рятувальники не уточнюють, чи є під завалами інші жертви. 10 грудня поліція повідомила, що в службовій недбалості підозрюють керівника коледжу.