В Одесі знайшли останніх жертв пожежі

В Одесі з-під завалів дістали останніх загиблих – близько 22:30 напередодні знайшли одне тіло, а близько півночі – ще два, повідомляє пресслужба ДСНС.

«11 грудня о 22:30 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи (не ідентифіковано). 11 грудня о 23:37 під час розбору завалів виявлено тіла 2 осіб (не ідентифіковано)», – йдеться в повідомленні.

Поліція Одеської області також повідомляє, що з-під завалів дістали усіх людей, що вважалися зниклими безвісти.

Жертвами трагедії стали 16 людей, двоє з яких померли в лікарні – рятувальник Сергій Шатохін та студентка Ксенія Бабенко, решту знайшли на місці пожежі.

Станом на 12 грудня правоохоронцям та родичам вдалося ідентифікувати 4 загиблих. Це працівники коледжу Ганна Бартюк, Марія Коваль і Наталя Третякова, а також студент Кирило Трофимчук. Всього під пожежі, за інформацією ДСНС, постраждали 30 людей, наразі 8 з них залишаються в лікарнях.

Під час розшукових робіт частину будівлі зруйнували для безпечного проходу до внутрішнього двору. Роботи з розчищення тривають.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня.

11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного поки підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості.

Також був звільнений директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак, а керівник ГУ ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак і його заступник Михайло Вовк, були відсторонені з посад. Уряд звернувся до керівництва ДСНС із вимогою також звільнити їх.